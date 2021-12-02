На украинских дорогах появилась новая желтая разметка

В Украине коммунальщики начали наносить на дорогах новую разметку в виде желтых сеток. Многие водители до сих пор не знают, для чего она нужна. Журналисты телеканала "2+2" выяснили все подробности про новую желтую разметку…

На украинских дорогах появилась новая желтая разметка

С новой разметкой уже "познакомились" водители Киева и некоторых других больших украинских городов. Ее наносят в первую очередь на тех перекрестках, где водители часто ездят на красный сигнал светофора.

Водителям запрещено выезжать на желтую сетку, если они не успели закончить проезд перекрестка до смены цвета светофора. То есть ее главная задача - помочь избавиться от дорожных пробок на перекрестках в больших городах.

Правда, эксперты утверждают, что со своей задачей новая разметка не справляется. Многие водители на нее просто не обращают внимание. В результате у светофоров по-прежнему часто получаются дорожные пробки.

Между тем, полиция констатирует, что украинские водители стали чаще попадать в ДТП. Так, за первые девять месяцев 2021 года в Украине произошло 137 286 ДТП. Это на 15,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Больше всего ДТП произошло в Киеве – 32 989 (+19,1%), Киевской области – 12 541 (+24,2%), Одесской области – 12 223 (+9%) и в Днепропетровской области – 10 773 (+19%).

Напомним, ранее патрульная полиция объяснила, что делать водителю, если попал в ДТП.


Максимов Віталій, Тудей

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