Украинская таможня забрала битый BMW из-за заниженной стоимости

Сотрудники Координационно-мониторинговой таможни забрали на штрафплощадку автомобиль BMW 540d XDRIVE 2020 года выпуска из-за того, что его пытались ввезти в Украину по заниженной стоимости. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

Водитель битого BMW, купленного в Румынии, подал документы на таможенное оформление. В договоре купли-продажи было указано, что стоимость автомобиля составляет 27 500 евро.

У таможенников возникли сомнения, что автомобиль действительно столько стоит. Поэтому они направили соответствующий запрос в таможенные органы Румынии.

Румынские таможенники сообщили своим украинским коллегам, что этот автомобиль на самом деле стоит 32 500 евро.

В отношении автомобилиста таможня составила протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины на общую сумму 1,05 млн. грн. Наказание по этой статье – штраф в размере 100% стоимости автомобиля и его конфискация.

Напомним, ранее стало известно, что Закарпатская таможня забрала на штрафплощадку до решения суда автомобиль Maserati Ghibli 2013 года выпуска, чья ориентировочная цена составляет более 600 тысяч гривен. Причина - "липовая" доверенность. Факт подделки подтвердил чешский нотариус, который заявил, что он не удостоверял договор купли-продажи.