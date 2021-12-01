ТОП-10 самых популярных кроссоверов в 2021 году

В модельной линейке практически каждого автопроизводителя сейчас есть как минимум один кроссовер. Но чаще всего таких моделей выпускают сразу несколько в разных сегментах. Конкуренция среди них очень большая. Эксперты компании Focus2Move составили ТОП-10 самых популярных кроссоверов в мире в 2021 году.

По состоянию на начало осени 2021 года самым популярным кроссовером в мире был Toyota RAV4. С января по август 2021 года в мире продали 707 202 таких машин.

На втором месте Honda CR-V. Компания Honda за первые восемь месяцев 2021 года продала во всем мире 527 854 кроссовера CR-V.

На третьем месте находится Volkswagen Tiguan. За первые восемь месяцев 2021 года было продано 381 982 кроссовера Tiguan.

В пятерку самых продаваемых паркетников по итогам первых 8 месяцев 2021 года также вошли Hyundai Tucson (373 594) и Toyota Highlander (373 582).

Kia Sportage, практически постоянный бестселлер в Украине, занял в этом рейтинге 6-е место. С января по август в мире продали 273 346 кроссоверов Sportage.

Кроме того, хорошими продажами за отчетный период могут похвастаться также Mazda CX-5 (267 575), Haval H6 (250 262), Nissan X-Trail (240 239) и Nissan Qashqai (226 756).

Как видите, доминируют по продажам японские кроссоверы. Им пытаются составить конкуренцию модели из Южной Кореи.

Напомним, ранее эксперты назвали пять кроссоверов, которые так надежны, что их можно покупать даже с большим пробегом.