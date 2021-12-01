Германия планирует к концу десятилетия отказаться от продажи новых автомобилей с ДВС

Обязательство Германии увеличить использование электромобилей и ужесточить меры по борьбе с глобальным потеплением может в конечном итоге привести к запрету на автомобили с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) в стране в обозримом будущем, пишет ресурс Business Insider. Также немцы поставили перед собой амбициозные цели по наращиванию парка электрокаров в стране.

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Согласно пакту проектов, опубликованному будущим правительством Германии, образованным коалицией социал-демократов (СДПГ), партии Союз-90/Зелёные и либералов (Свободная демократическая партия, СвДП), страна взяла на себя обязательство к концу текущего десятилетия прекратить продажу новых автомобилей с ДВС и добиться появления на дорогах не менее 15 млн автомобилей на электрическом ходу.

«Этого можно добиться только в том случае, если новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания больше не будут регистрироваться к 2030 году», — сообщил ресурсу Bloomberg Фолькер Квашнинг (Volker Quaschning), профессор кафедры возобновляемых источников энергии в Университете прикладных наук в Берлине. «Имеет смысл прекратить регистрацию бензиновых и дизельных автомобилей примерно к 2028 году», — добавил он.

По данным Bloomberg, в настоящее время в Германии зарегистрировано около 570 000 автомобилей с батарейным питанием, что составляет всего 1 % автопарка страны. Для достижения поставленной цели стране потребуется ежегодно увеличивать производство и продажи электромобилей на 33 % до 2030 года. Отметим, что обещание уходящего канцлера Ангелы Меркель выпустить к 2020 году на дороги страны 1 млн автомобилей с питанием от аккумуляторов осталось невыполненным.

Тем не менее, если планы Германии будут реализованы, ей предстоит выполнение следующей, более сложной цели, поставленной Европейским Союзом, по поэтапному отказу от использования автомобилей с ДВС к 2035 году.



