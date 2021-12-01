Украинцы массово cкупают новые автомобили: назван ТОП-20 кроссоверов

В Украине большинство новых легковых авто, проданных в октябре 2021 года, составили кроссоверы. Было продано более 5 тысяч. Всего в стране за указанный месяц купили 8,2 тысячи легковых авто.

Список из 20 моделей, наиболее популярных в октябре, опубликовал «Апостроф» со ссылкой на Auto.ria.

Лидирует в списке Kia Sportage ( по сравнению с сентябрем их продали на 216 меньше). На втором месте Renault Duster ( продано на 12 машин меньше, чем в сентябре). Третье место заняла Toyota RAV4 ( на 217 покупателей меньше). «Китаец» Chery Tiggo 4 занял в октябрьском рейтинге четвертое место. Замыкает пятерку Mitsubishi Outlander.