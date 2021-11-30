Бюджетные автомобили ЗАЗ могут подорожать

В Украине бюджетные автомобили семейства Lada, которые выпускает Запорожский автомобилестроительный завод, могут подорожать. Это произойдет, когда АвтоВАЗ, поставляющий на ЗАЗ машинокомплекты, поднимет цены из-за повышения стоимости стали.

Бюджетные автомобили ЗАЗ могут подорожать

В АвтоВАЗе считают, что завершение действий в РФ экспортных пошлин на сталь может вызвать резкое подорожание автомобилей. Продлевать ввозные пошлины не планируют.

Так как ЗАЗ выпускает автомобили из машинокомплектов, которые поставляет АвтоВАЗ, то, как следствие, его продукция тоже может увеличиться в цене.

Напомним, ЗАЗ сейчас выпускает автомобили семейства Lada (кроме Niva), кроссовер Renault Arkana, а также две модели Kia - седан Rio и внедорожный хэтчбек Rio X.

В дальнейшем Запорожский автомобилестроительный завод планирует значительно расширить свои мощности. В частности, это предприятие намерено ежегодно выпускать по 10 тысяч автомобилей. Кроме того, в Запорожье планируют и дальше делать автобусы, и даже увеличить их производство.

Ранее стало известно, что ЗАЗ готовится к выпуску нового седана компании Kia.


Максимов Віталій, Тудей

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