В Сети показали обновленную Skoda Scala

В Сети чешские дизайнеры показали рендерные изображения обновленного хэтчбека Skoda Scala. Продажи этой новинки могут начаться в ближайшее время.

В Сети показали обновленную Skoda Scala

Рендерные изображения обновленного Scala сделаны на основе шпионских фотографий, ранее размещенных в Интернете.

Судя по всему, у обновленной Skoda Scala будут только косметические изменения, призванные поддержать интерес покупателей. Изменения, в частности, произойдут в передней и задней части автомобиля. Будет новая решетка радиатора, новые фары, задние фонари, а также рестайлинговые бамперы.

В салоне революционных изменений тоже не предвидится. По слухам, этот автомобиль получит обновленную информационно-развлекательную систему с новыми функциями.

В Сети показали обновленную Skoda Scala

В линейке двигателей изменений не произойдет. Но не исключено, что может появиться версия с умеренным гибридным силовым агрегатом eTSI. Такой силовой агрегат, кстати, есть у нового Volkswagen Golf.

Продажи обновленной Skoda Scala начнутся в 2022 году. Когда конкретно – пока не известно. Что же касается цены, то она еще не объявлена.

В Украине сейчас Skoda Scala в базовой комплектации стоит от 465 535 гривен. Под капотом находится 1,6 л двигатель мощностью 110 л.с., который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

В Сети показали обновленную Skoda Scala

Напомним, ранее стало известно, что Skoda в конце 2021 года представит новый бюджетный седан.


Максимов Віталій, Тудей

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