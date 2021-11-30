В Европе нашли редкий украинский ЛАЗ

В Румынии на продажу выставили уникальный украинский автобус AeroLAZ. Он сошел с конвейера Львовского автозавода в 2006 году.

Судя по фотографиям, автобус находится в плохом состоянии. Видимо, именно поэтому его продают не целиком, а на запчасти.

В Румынию этот автобус попал в 2008 году, после визита румынского президента Траяна Бесеску в Украину. Он осмотрел модели ЛАЗ и они его очень заинтересовали. В дальнейшем в Румынии его активно использовали, не сильно заботясь об обслуживании.

AeroLAZ (другое название AX183D) предназначался для обслуживания пассажиров в аэропортах.

У такого автобуса двери располагаются с двух сторон. По середине салона кресел нет, есть трапы и пандусы для колесной клади и несколько мест для инвалидной коляски. В автобусе помещаются 140 человек, но только 17 сидячих мест.

Всего во Львове выпустили чуть более 10 таких автобусов. Сколько из них сохранились до наших дней – не известно. Возможно, автобус в Румынии является последним в своем роде. Если это так, то его место в каком-нибудь музее автомобильного транспорта в Украине.

Напомним, ранее в Сети дизайнеры показали новый львовский кроссовер ЛАЗ-695. Это рендерные изображения.