В Херсоне патрульный погиб под колесами поезда

Владиславу Завистовскому было 22 года.

В Херсоне патрульный погиб под колесами поезда
Фото: mtu.gov.ua

Во вторник, 30 ноября, в Херсоне под колесами поезда погиб 22-летний полицейский Владислав Завистовский.

В пресс-службе Патрульной полиции сообщают, что патрульный утром шел на службу, переходил железнодорожные пути и попал под поезд. От полученных травм погиб на месте.

"Он вступил в ряды патрульной полиции в 2019 году, с честью и достоинством верно служил украинскому народу. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Владислава. Скорбим вместе с вами. Светлая память...", - сказано в сообщении.

Владислав Завистовский
Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua
Владислав Завистовский

Как сообщили в областной полиции, правоохранители возбудили уголовное производство по ч.3 ст.276 "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта" Уголовного кодекса Украины.

Известно, что несчастный случай произошел около семи часов утра на территории железнодорожного вокзала.

Как сообщалось, в воскресенье, 28 ноября, на охоте смертельное ранение получил 37-летний инспектор полиции из Чернигова. Стрелял его товарищ, 39-летний начальник одного из районных управлений ГСЧС в Черниговской области.

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