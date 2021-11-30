Работник автомойки в Киеве решил прокатиться на Tesla клиента и разбил ее

Мужчина был сильно пьян.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В понедельник вечером в Киеве нетрезвый работник автомойки попал в ДТП на чужом автомобиле Tesla.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, местный житель оставил машину на мойке на Радужной улице (Воскресенка). Когда он вернулся, автомобиля не было.

Машину нашли в нескольких километрах от мойки после того, как она попала в ДТП на проспекте Освободителей недалеко от станции метро "Дарница".

Выяснилось, что 36-летний работник мойки решил прокатиться на Tesla и не справился с управлением. В его организме обнаружили 2,36 промилле алкоголя.

На мужчину составили административные материалы за нарушение правил дорожного движения, повлекшие повреждение транспортного средства, за управление транспортным средством без документов и в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Кроме того, полиция открыла криминальное дело по ч. 3 ст. 289 – незаконное завладение транспортным средством.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Такси в Украине подорожает на 40%Такси в Украине подорожает на 40%
В Сети показали 30-летний Volvo 740 с пробегом более 1,6 млн кмВ Сети показали 30-летний Volvo 740 с пробегом более 1,6 млн км
Морские силы ВСУ получили модернизированные вертолеты серии "Ми-8"Морские силы ВСУ получили модернизированные вертолеты серии "Ми-8"
Сажать на 15 лет: Нардепам рекомендовали усилить наказание за смертельные ДТПСажать на 15 лет: Нардепам рекомендовали усилить наказание за смертельные ДТП
В Николаеве девушка пришла в МВД обменять купленные поддельные праваВ Николаеве девушка пришла в МВД обменять купленные поддельные права
Блок рекламы


Похожие новости
Tesla запускает производство электрокаров в ГерманииTesla запускает производство электрокаров в Германии
Tesla отказалась от миллиардных субсидий на строительство предприятия в БерлинеTesla отказалась от миллиардных субсидий на строительство предприятия в Берлине
В Киеве появились украинские электромобили за $6,5 тысячВ Киеве появились украинские электромобили за $6,5 тысяч
Проездной в Киеве подорожает почти до 3000 гривенПроездной в Киеве подорожает почти до 3000 гривен
В Киеве станцию метро "Славутич" закрывали из-за обнаружения подозрительного предметаВ Киеве станцию метро "Славутич" закрывали из-за обнаружения подозрительного предмета
В Киеве полиция за неоплаченные штрафы забрала Range RoverВ Киеве полиция за неоплаченные штрафы забрала Range Rover
Предприятие Tesla в Техасе будет построено к 31 декабря этого годаПредприятие Tesla в Техасе будет построено к 31 декабря этого года
Поярков попал в ДТП в КиевеПоярков попал в ДТП в Киеве
Илон Маск продал очередную порцию акций Tesla за $973 млнИлон Маск продал очередную порцию акций Tesla за $973 млн
Сервис Uber Shuttle прекращает работу в КиевеСервис Uber Shuttle прекращает работу в Киеве
Последние новости
Подгружаем последние новости