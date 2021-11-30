Работник автомойки в Киеве решил прокатиться на Tesla клиента и разбил ее

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В понедельник вечером в Киеве нетрезвый работник автомойки попал в ДТП на чужом автомобиле Tesla.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева , местный житель оставил машину на мойке на Радужной улице (Воскресенка). Когда он вернулся, автомобиля не было.

Машину нашли в нескольких километрах от мойки после того, как она попала в ДТП на проспекте Освободителей недалеко от станции метро "Дарница".

Выяснилось, что 36-летний работник мойки решил прокатиться на Tesla и не справился с управлением. В его организме обнаружили 2,36 промилле алкоголя.

На мужчину составили административные материалы за нарушение правил дорожного движения, повлекшие повреждение транспортного средства, за управление транспортным средством без документов и в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Кроме того, полиция открыла криминальное дело по ч. 3 ст. 289 – незаконное завладение транспортным средством.