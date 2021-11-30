В Сумской области завершился ремонт трассы Н-12 Сумы-Полтава

В Сумской области завершился ремонт участка дороги Н-12 Сумы – Полтава между селом Верхняя Сыроватка и городом Ахтырка (км 12+09 – км 67+120). Всего в период 2020-2021 годов в рамках программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка» на трассе Н-12 ремонтом охвачены уже около 60 км. Об этом сообщает Укравтодор в Facebook.

Между Ахтыркой и Верхней Сыроваткой дорожники отфрезеровали старое асфальтобетонное покрытие, усилили основу дорожной одежды, уложили нижний и верхний слои асфальтобетона. На обновленное покрытие уже нанесена дорожная разметка, вдоль дороги устроены новые автопавильоны и посадочные площадки, смонтировано освещение, установлены барьерные ограждения и дорожные знаки.

Общая протяженность дороги Н-12 составляет 193,7 км. Она соединяет Сумы и Полтаву и проходит через крупные районные центры обеих областей.

В 2021 году в Сумской области уже восстановлены 209 км дорог государственного значения.

Напомним, полное восстановление всей сети государственных дорог, насчитывающей 24 000 км, планируется завершить по программе Владимира Зеленского «Большая стройка» до конца 2024 года.