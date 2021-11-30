Новые катера Island украинских ВМС впервые вышли в Черное море

Фото: Думская

Два катера типа Island, которые 23 ноября прибыли в Украину из американского города Балтимор, вышли из гавани Одессы в Черное море.

Как сообщает одесский портал "Думская", первым в 8:10 из Практической гавани порта вышел катер "Сумы" Р192, несколькими минутами позже вышел "Фастов" Р193.

"В районе мыса Большой Фонтан обе новые единицы нашего флота провели ходовые испытания, а также отрабатывали маневрирование и другие задачи. Судя по данным АИС, "Сумы" некоторое время уходило на скорости 26 узлов, но, по данным "Думской", "Айленды" разогнали до 30 узлов", - сообщает издание.

Отмечается, что испытания завершились через три часа после выхода — в 11:10 оба катера зашли в базу "Юг".

Фото: Думская

Напомним, первые два катера типа Island – P190 "Славянск и P191 "Старобельск" – вошли в состав Военно-морских сил Украины в ноябре 2019 года.

На прошлой неделе еще два катера типа Island прибыли из американского города Балтимор в Украину. Их доставили на борту судна Ocean Grand.

Пятый катер - Р194 "Вячеслав Кубрак" должен прибыть в Одессу до конца этого года.