Названы лучшие страны для вождения автомобиля

Лучшей страной в мире для вождения автомобиля является Дания. Таковы результаты нового исследования британской аналитической компании Compare the Market.

В рейтинг попали 25 государств. Эксперты при его составлении учитывали несколько факторов. В частности, развитие инфраструктуры, уровень смертности на дорогах на 100 тысяч населения, качество дорог, а также сколько денег нужно на эксплуатацию машины.

На первом месте оказалась Дания, на втором – США , а на третьем – Нидерланды. В этих странах в среднем, с учетом всех факторов, самые лучшие условия для владения автомобилем.

В десятку лучших стран для владения машиной также попали Португалия (4-е место), Франция (5-е место), Финляндия (6-е место), Канада (7-е место), Швеция (8-е место), Германия (9-е место) и Австралия (10-е место).

Худшей страной для автомобилистов признали РоSSию. По данным британских экспертов, в РФ наихудшее качество дорог, высокий уровень смертности.

Нужно отметить, что самая маленькая смертность на дорогах зафиксирована в Ирландии (3,13), Швеции (3,14) и Дании – (3,7). Самая высокая смертность из стран этого рейтинга – в ЮАР (22,22).

Напомним, ранее стало известно, что украинские водители стали чаще попадать в ДТП.