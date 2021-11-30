Китайский производитель смартфонов Xiaomi планирует построить свой первый завод по производству электромобилей в пригороде Пекина. Это важный шаг для компании, поскольку она борется за долю быстро развивающегося рынка электромобилей в Китае.

Блог Xiaomi

Компания Xiaomi стремится занять свое место на китайском рынке производителей электромобилей

Представители китайского бренда Xiaomi сообщили, что компания планирует построить в пригороде Пекина предприятия по производству электромобилей. Ориентировочная мощность завода – 300 000 машин ежегодно.

Строительство предприятия будет проходить в два этапа. Также планируется возведение штаб-квартиры для сотрудников автомобильного подразделения, офисов продаж и исследований, которые будут располагаться в зоне технологического и экономического развития Пекина.

Согласно официальной информации, выпуск первого серийного автомобиля состоится в первой половине 2024 года. Предполагается, что каждый год будет создаваться новая модель электромобиля, а за три года планируется выпустить 900 000 автомобилей, об этом сказано в официальном блоге Xiaomi.

Ориентировочные инвестиции в автомобильное производство составляют 10 млрд долларов, которые будут выделяться на протяжении 10 лет. О том, что завершилась регистрация автомобильного подразделения Xiaomi, стало известно в конце августа 2021 года.

При открытии новых розничных магазинов китайский бренд старается учесть, чтобы в будущем там можно было выставлять и автомобили на продажу. В результате площадь новых магазинов становится намного больше, чем ранее.



