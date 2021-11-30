Xiaomi планирует построить свой первый завод по производству электромобилей

Китайский производитель смартфонов Xiaomi планирует построить свой первый завод по производству электромобилей в пригороде Пекина. Это важный шаг для компании, поскольку она борется за долю быстро развивающегося рынка электромобилей в Китае.

Xiaomi планирует построить свой первый завод по производству электромобилей

Блог Xiaomi

Компания Xiaomi стремится занять свое место на китайском рынке производителей электромобилей

Представители китайского бренда Xiaomi сообщили, что компания планирует построить в пригороде Пекина предприятия по производству электромобилей. Ориентировочная мощность завода – 300 000 машин ежегодно.

Строительство предприятия будет проходить в два этапа. Также планируется возведение штаб-квартиры для сотрудников автомобильного подразделения, офисов продаж и исследований, которые будут располагаться в зоне технологического и экономического развития Пекина.

Согласно официальной информации, выпуск первого серийного автомобиля состоится в первой половине 2024 года. Предполагается, что каждый год будет создаваться новая модель электромобиля, а за три года планируется выпустить 900 000 автомобилей, об этом сказано в официальном блоге Xiaomi.

Ориентировочные инвестиции в автомобильное производство составляют 10 млрд долларов, которые будут выделяться на протяжении 10 лет. О том, что завершилась регистрация автомобильного подразделения Xiaomi, стало известно в конце августа 2021 года.

При открытии новых розничных магазинов китайский бренд старается учесть, чтобы в будущем там можно было выставлять и автомобили на продажу. В результате площадь новых магазинов становится намного больше, чем ранее.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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