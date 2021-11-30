Самые крутые и дорогостоящие внедорожники в Украине в 2021 году

«ТопЖыр» составил рейтинг самых дорогих внедорожников, замеченных в Украине за 2021 год. И хотя год еще не закончился, 2021-й можно смело можно считать одним из самых богатых (если не самым) на премиальные и люксовые внедорожные модели в Украине. Впрочем, не только на внедорожники…

Ведь, как мы уже писали, за 2020-2021 гг. в Украине рекордно выросло количество суперкаров. В их числе и всевозможные кроссоверы и внедорожники, которые в нашей стране пользуются особой популярностью. Более того, вряд ли где-то еще в Европе ты увидишь такое количество супер-кроссоверов и самых дорогих SUV’ов в мире. Как говорится, это Украина, детка. И не только Киев , который можно по праву считать не просто столицей, а украинской столицей самых дорогих авто в стране.

Сразу отметим, список составлен не только на основе стоимости автомобиля, а еще и с учетом его эксклюзивности и новизны. Поэтому начнем, пожалуй, с самого-самого нового и пока что экзотического кроссовера в Украине.

Ford Mustang Mach-E

Да-да, это Мустанг. Только кроссовер, и электрический. На данный момент в Украину завезли лишь несколько электро кроссоверов Мустанг, и один из них уже можно увидеть на наших дорогах. Цена – около 80 тысяч долларов. К слову, это первый серийный электрокроссовер американской марки.

Ram 1500 TRX

Самый мощный в мире пикап сначала успели заснять в Одессе, а затем он засветился на автовозе в Киеве .

Конкретно этот авто проехал 6000 км и недавно продавался за $150 тыс., но затем объявление сняли. Для справки: новый Ram 1500 TRX в США стоит $71 700.

Хотя авто стоит своих денег. Оснастили его 6,2-литровым компрессорным V8 Hemi от Dodge Charger Hellcat и Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Он выдает 702 л. с. и обладает крутящим моментом в 880 Н?м.

Mercedes-Maybach GLS600

Самый дорогой внедорожник Мерседеса активно завоевывает сердца наших олигархов. С начала года их насчитывается уже больше, чем полтора десятка. И это притом, что цена такого внедорожника стартует (!) от 160 тысяч евро. Новый Mercedes-Maybach GLS600 оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо на 557 л. с. Он разгоняется до сотни за 4,9 с и развивает 250 км/ч.

Aston Martin DBX

Aston Martin DBX – первый кроссовер британской марки. Пятиметровый спортивный кроссовер оснащен 4,0-литровым 550-сильным V8 твин-турбо от Mercedes-AMG. Он разгоняется до сотни за 4,5 с и развивает 291 км/ч. Цена — от 7 миллионов гривен. Таких авто у нас уже с десяток…

Brabus G400 Adventure

Это не сверхмощный заряженный Brabus G800 за полмиллиона евро (а таких в Украине уже немало с конца 2020-го года), а подготовленный к бездорожью Brabus G400 Adventure. Гелик оснащен трехлитровым турбодизелем мощностью 370 л. с. и с крутящим моментом в 750 Н?м. Он получил усиленную подвеску и увеличенный на 5 см клиренс. Появилась и лебедка, способная выдержать 4,5 тонны. Цена — почти четверть миллиона евро. У Brabus G400 Adventure номера Полтавской области и мы подозреваем, что авто может принадлежать полтавскому фермеру Александру Подоляке. Он ценит эксклюзивные внедорожники, да и вообще дорогие авто.

Bentley Bentayga 2021

С начала года в Украине появилось полдесятки новых кроссоверов Бентайга, причем есть и экземпляры из первой серии для Европы и авто заказных (и очень необычных) цветов. В данном случае имеем Bentley Bentayga First Edition 2021 «цвета слоновой кости». Тираж этой лимитированной версии составляет всего 608 единиц на весь мир! Под капотом – 550-сильный твин турбо мотор объемом 4 литра, который обеспечивает разгон до сотни за 4,4 секунды, а максимальная скорость составляет 290 км в час. Цена — 300 тысяч долларов.

Range Rover Fifty

Общий тираж модификации Range Rover Fifty – всего 1 970 экземпляров. Почему именно столько? Секрет кроется в названии модели (Fifty), что можно расшифровать как 50-летие марки, а цифру «1970» легко объяснить годом выпуска. Ну и так, к слову, за всю историю модели, ее различными версиями владели певица Гвен Стефани, актриса Ева Лонгория, певец Пол Маккартни, легенда баскетбола Майкл Джордан, экс-астронавтка NASA Мэй Кэрол Джемисон, Принц Чарльз, князь Монако Ренье и другие известные личности. Цена — около 5 с половиной миллионов гривен.

Lamborghini Urus

Цена — около полумиллиона долларов (зависит от комплектации и тюнинга). На сегодняшний день число официально зарегистрированных Lamborghini Urus в Украине перевалило за 20 штук, и это не считая экземпляров иностранной регистрации, которых, к слову, немало. Только за 2021-й год в Украине было замечено 7 ранее невиданных экземпляров, и вот парочка из них…

Mercedes-Benz G-Class 6?6

Если взглянуть на номера, то может показаться, что это туристы из Европы, ну или кто-то евробляху пригнал. Но на самом деле это не настоящий Brabus G63 6X6, а его качественная копия, причем сделанная Сашей Лимузинщиком из Житомира. И пусть вас не вводят в заблуждения немецкие номера – житомирские мастера давно уже продают свои Гелики за границу. Техника сделана очень качественно и далеко не сразу такой клон можно отличить от настоящего Mercedes G63 6X6 (хотя 700 сил, как у оригинала, здесь нет). Да и на бездорожье такой Гелик способен на многое.

Maserati Levante Trofeo

Maserati Levante в топовой версии Trofeo стоит свыше 5 миллионов гривен и оснащен 3,8-литровым V8 твин-турбо, созданным специалистами Ferrari. Мотор развивает 590 л. с., а его крутящий момент достигает 730 Н?м. Maserati Levante Trofeo – один из самых быстрых кроссоверов в мире. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,9 с и развивает 304 км/ч.

Shelby Raptor Baja Edition

Всего выпустили лишь 500 Shelby Raptor Baja Edition. Купить пикап Форд в тюнинге Шелби можно по цене примерно в 120 тыс. долларов. Над Ford F-150 Raptor неплохо поработали в Shelby. Так, мощность его 3,5-литрового V6 EcoBoost подняли до 525 л. с., а крутящий момент достиг 830 Н?м.

Rolls-Royce Cullinan Black Badge

Rolls-Royce Cullinan в топовом лимитированном исполнении Black Badge стоит около 750 тыс. долларов. Rolls-Royce Cullinan Black Badge с виду отличается от стандартной модели черным декором на кузове и особыми 22-дюймовыми дисками. Салон отделан эксклюзивной черной кожей. К тому же, мощность 6,75-литрового V12 твин-турбо увеличена с 571 до 600 л. с. Это улучшило динамику – время разгона до сотни сократилось до 4,9 с. Таких авто уже несколько в Украине…

Cadillac Escalade 2021

Купить Кадиллак Эскалейд у нас можно за 135-145 тыс. долларов. Особенность интерьера Cadillac Escalade 2021 – большие виртуальная приборка и тачскрин в одном блоке. Доступны версии на 7 и 8 мест. Цена, конечно, не как у Роллса или Бентли, но внедорожник впечатляющий и пока что в диковинку в Украине…

Jeep Grand Cherokee Trackhawk

Jeep Grand Cherokee Trackhawk (наряду с Dodge Durango Hellcat с таким же мотором) является самым мощным серийным внедорожником в мире. Его 6,2-литровый компрессорный V8 Hemi развивает 710 л. с. и обладает крутящим моментом в 870 Н?м при 4800 об/мин. Внедорожник способен разогнаться до 100 км/ч за 3,7 с и развить 290 км/ч. Четверть мили он проходит за 12,1 с.

Porsche Taycan Cross Turismo

Cross Turismo – внедорожная версия Porsche Taycan и по сути это универсал повышенной проходимости. У него чуть больше клиренс (158 мм) и скромный пластиковый обвес. Универсал Porsche Taycan Cross Turismo несколько просторнее седана и обладает большим 446-литровым багажником. В общем, получается такой себе Порше для дачников, у которых дача где-то на Фонтанке в Одессе или в Конча-Заспе под Киевом , конечно. Купить электромобиль Порше в такой версии 4S можно по цене от 3,38 млн. гривен. Также есть версии мощностью 476, 680 и 761 л. с.

Mercedes G500 Cabrio

Трехдверный Mercedes G500 – настоящий раритет, ведь его прекратили выпускать в 2013 году, а до этого делали только под заказ по цене примерно в $200 тыс. К слову, короткий Мерседес Гелендваген был у Януковича-младшего, а сейчас он в музее Межигорья. Но в случае с конкретно этим экземпляром, он уникален еще и благодаря «заказному» цвету.

Трехдверный кабрик Mercedes G-класса (W463) имеет уникальные боковины с небольшим треугольным окошком позади дверей. На автосалоне во Франкфурте 2013 немецкий производитель представил спецверсию Mercedes G-Class Cabrio Final Edition 200, где цифра обозначает тираж. Вся (!) партия была распродана до дебюта финальной версии, и мы подозреваем, что перед нами один из этих автомобилей, и если так, его цена еще выше. Вот, кстати, один из таких авто на eBay…

Piaggio P.180 Avanti

Ну и в завершение — самый «внедорожный внедорожник» в Украине, замеченный в аэропорту Борисполь. Речь идет о летающей Феррари, которой вообще без разницы на качество дорог, ведь она летает. Создание самолета Piaggio P.180 Avanti активно форсировал сын Энцо Феррари Пьеро (он вице-президент Ferrari) и, кстати, команда Формулы-1 Ferrari нередко пользуется этими самолетами для перевозки пилотов.

Piaggio P.180 Avanti действительно очень нестандартный – у него оригинальная компоновка с толкающими винтами. Это позволило улучшить аэродинамику и добиться скорости почти на уровне реактивных бизнес-джетов – 740 км/ч.

При этом турбовинтовые двигатели гораздо экономичнее и запаса топлива хватает, чтобы пролететь 2800 км без дозаправки. Салон рассчитан на 7-9 пассажиров. В зависимости от компоновки и оснащения цена Piaggio P.180 Avanti составляет 7-8 млн. долларов.