Nissan показал новый доступный электрический кроссовер

Компания Nissan показала концепт Chill-Out, на базе которого в дальнейшем создадут новый массовый электрический кроссовер. Он получит передовые технологии, большой запас хода и доступную цену.

Nissan показал новый доступный электрический кроссовер

Этот электрический кроссовер планируют построить на платформе CMF-EV. На этой же платформе уже создан паркетник Nissan Ariya. Однако, Chill-Out будет меньше по размерам и он будет стоить меньше, чем Ariya.

Новинка получит большое количество современных технологий, шесть подушек безопасности, а также автопилот с высоким уровнем автономного вождения. Но самое главное, у нее будет новая электрическая силовая установка e-4orce, которая обеспечит большой запас хода и хорошие динамические характеристики.

Nissan показал новый доступный электрический кроссовер

Судя по концепту, у серийного Chill-Out будет просторный салон, в котором водитель и пассажиры будут чувствовать себя очень комфортно.

Когда этот кроссовер появится в продаже – еще не известно. Видимо, это произойдет в ближайшие несколько лет. Японский автогигант планирует ежегодно выпускать не менее 100 тысяч таких электрических паркетников.

Nissan показал новый доступный электрический кроссовер

Между тем, Nissan до 2030 года намерен выпустить 15 новых электромобилей. В течение следующих пяти лет эта компания инвестирует 2 триллиона иен в разработку и выпуск электромобилей.

Nissan показал новый доступный электрический кроссовер

Напомним, ранее стало известно, что в Европе началось производство Nissan Qashqai нового поколения.


Максимов Віталій, Тудей

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