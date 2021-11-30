Nissan показал новый доступный электрический кроссовер

Компания Nissan показала концепт Chill-Out, на базе которого в дальнейшем создадут новый массовый электрический кроссовер. Он получит передовые технологии, большой запас хода и доступную цену.

Этот электрический кроссовер планируют построить на платформе CMF-EV. На этой же платформе уже создан паркетник Nissan Ariya. Однако, Chill-Out будет меньше по размерам и он будет стоить меньше, чем Ariya.

Новинка получит большое количество современных технологий, шесть подушек безопасности, а также автопилот с высоким уровнем автономного вождения. Но самое главное, у нее будет новая электрическая силовая установка e-4orce, которая обеспечит большой запас хода и хорошие динамические характеристики.

Судя по концепту, у серийного Chill-Out будет просторный салон, в котором водитель и пассажиры будут чувствовать себя очень комфортно.

Когда этот кроссовер появится в продаже – еще не известно. Видимо, это произойдет в ближайшие несколько лет. Японский автогигант планирует ежегодно выпускать не менее 100 тысяч таких электрических паркетников.

Между тем, Nissan до 2030 года намерен выпустить 15 новых электромобилей. В течение следующих пяти лет эта компания инвестирует 2 триллиона иен в разработку и выпуск электромобилей.

Напомним, ранее стало известно, что в Европе началось производство Nissan Qashqai нового поколения.