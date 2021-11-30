Морские силы ВСУ получили модернизированные вертолеты серии "Ми-8"

Вертолеты этой модели отличаются, в первую очередь, своей многофункциональностью.

Бригада морской авиации украинских ВМС получила очередную партию модернизированных вертолетов серии "Ми-8".

Об этом сообщает Служба связей с общественностью командование ВМС ВСУ.

"В полученных образцах техники установлены новые модернизированные двигатели, система глобального позиционирования и радиосвязи и система вибротушения. Кабины подготовлены для работы летчиков в приборах ночного видения", - говорится в сообщении.

Обновленные воздушные машины имеют широкий функционал и способны выполнять различные задачи: поисковые и спасательные действия, транспортировку и высадку десанта морской пехоты, перевозки грузов, санитарную эвакуацию. Также вертолеты выполняют задачи по огневой поддержке: бомбометанию, пуску неуправляемых ракет и минированию с воздуха.

"Вертолеты этой модели отличаются, в первую очередь, своей многофункциональностью. Только десантирование личного состава можно выполнять с помощью каната или парашютным или штурмовым способом. Также машина способна быстро эвакуировать личный состав с помощью подвесной системы", - сказано в сообщении.

По информации военных, потребность в подобных машинах возросла из-за увеличения в составе украинских ВМС численности морской пехоты.

Напомним, ранее "Житомирский бронетанковый завод" отремонтировал партию БМП-2 и БРЭМ-2 и передал их в Вооруженные силы Украины.

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