Евробляхеры начали отказываться от машин в пользу государства

В Украине владельцы автомобилей на иностранной регистрации, которые по тем или иным причинам не могут оформить растаможку или вывезти машины, начали от них отказываться в пользу государства. Так они избегают штрафа в 170 тысяч гривен, сообщила общественная организация "АвтоЕвроСила".

В сообщении говорится, что первый "евробляхер" уже отказался от автомобиля в пользу государства. Он не имел возможности растаможить свой грузовой автомобиль, и поэтому отказался от него. Теперь эту машину, видимо, передадут в Вооруженные силы Украины.

Напомним, что с 15 июня по 10 ноября 2021 года в Украине действовал льготный период растаможки автомобилей на иностранной регистрации. Теперь полиция и таможня штрафуют за нарушение срока ввоза на сумму вплоть до 170 тысяч гривен.

На данный момент есть два законных способа избавиться от евробляхи, если нет возможности ее растаможить или вывезти. Первый - перевести в таможенный режим "отказ в пользу государства".

Второй законный способ избавится от автомобиля на иностранной регистрации, который уничтожен, поврежден в ДТП или украден – закончить таможенный режим транзит, временного ввоза.

Если сдать евробляху на разборку, то штрафа не избежать. В таможенной базе есть вся информация (паспорт, прописка) про людей, которые ввозили автомобили в таможенном режиме транзит или временного ввоза. Кроме того, страховые компании тоже сообщают в таможню про евробляхи.

Напомним, ранее мы сообщили, что таможня и полиция объединились против владельцев евроблях.