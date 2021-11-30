Евробляхеры начали отказываться от машин в пользу государства

В Украине владельцы автомобилей на иностранной регистрации, которые по тем или иным причинам не могут оформить растаможку или вывезти машины, начали от них отказываться в пользу государства. Так они избегают штрафа в 170 тысяч гривен, сообщила общественная организация "АвтоЕвроСила".

Евробляхеры начали отказываться от машин в пользу государства

В сообщении говорится, что первый "евробляхер" уже отказался от автомобиля в пользу государства. Он не имел возможности растаможить свой грузовой автомобиль, и поэтому отказался от него. Теперь эту машину, видимо, передадут в Вооруженные силы Украины.

Напомним, что с 15 июня по 10 ноября 2021 года в Украине действовал льготный период растаможки автомобилей на иностранной регистрации. Теперь полиция и таможня штрафуют за нарушение срока ввоза на сумму вплоть до 170 тысяч гривен.

На данный момент есть два законных способа избавиться от евробляхи, если нет возможности ее растаможить или вывезти. Первый - перевести в таможенный режим "отказ в пользу государства".

Второй законный способ избавится от автомобиля на иностранной регистрации, который уничтожен, поврежден в ДТП или украден – закончить таможенный режим транзит, временного ввоза.

Если сдать евробляху на разборку, то штрафа не избежать. В таможенной базе есть вся информация (паспорт, прописка) про людей, которые ввозили автомобили в таможенном режиме транзит или временного ввоза. Кроме того, страховые компании тоже сообщают в таможню про евробляхи.

Напомним, ранее мы сообщили, что таможня и полиция объединились против владельцев евроблях.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Такси в Украине подорожает на 40%Такси в Украине подорожает на 40%
В Сети показали 30-летний Volvo 740 с пробегом более 1,6 млн кмВ Сети показали 30-летний Volvo 740 с пробегом более 1,6 млн км
В Николаеве девушка пришла в МВД обменять купленные поддельные праваВ Николаеве девушка пришла в МВД обменять купленные поддельные права
ТОП-5 новых автомобилей с АКПП по цене до 300 тысяч гривенТОП-5 новых автомобилей с АКПП по цене до 300 тысяч гривен
Ford тестирует новый кроссоверFord тестирует новый кроссовер
Блок рекламы


Похожие новости
Представлена электрическая «наномашина» Silence S04 — до 90 км/ч и 149 км на одной зарядкеПредставлена электрическая «наномашина» Silence S04 — до 90 км/ч и 149 км на одной зарядке
Новая “серая“ схема: евробляхерам продают документы от битых машинНовая “серая“ схема: евробляхерам продают документы от битых машин
МВД рассказало, как снять машину с учета для утилизацииМВД рассказало, как снять машину с учета для утилизации
Начались тесты электромобиля Nissan за $9,000Начались тесты электромобиля Nissan за $9,000
В Киеве произошла авария с участием трех машин, движение транспорта затрудненоВ Киеве произошла авария с участием трех машин, движение транспорта затруднено
Ford начала продавать электродвигатели, чтобы автовладельцы могли превратить свою машину в электромобильFord начала продавать электродвигатели, чтобы автовладельцы могли превратить свою машину в электромобиль
Автомобили из Германии в Украину начали завозить на поездахАвтомобили из Германии в Украину начали завозить на поездах
Ждем в Украине: начались тесты обновленного Hyundai VenueЖдем в Украине: начались тесты обновленного Hyundai Venue
На вокзалах начали открывать пункты вакцинации и тестирования на COVID-19На вокзалах начали открывать пункты вакцинации и тестирования на COVID-19
Дорого и штрафы: Евробляхеры начали сжигать свои автомобилиДорого и штрафы: Евробляхеры начали сжигать свои автомобили
Последние новости
Подгружаем последние новости