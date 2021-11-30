Самолет в цветах "Шахтера" получил повреждение в аэропорту "Борисполь"

Ленточный погрузчик неудачно подъехал к самолету и повредил воздухозаборник.

Самолет в цветах "Шахтера" получил повреждение в аэропорту "Борисполь"
Фото: proleteli.com

В аэропорту "Борисполь" в воскресенье, 28 ноября, произошло чрезвычайное происшествие, повлекшее повреждение одного из самолетов авиакомпании Sky Up.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Во время наземного обслуживания рейса в Ереван ленточный погрузчик компании "Скайлайн-Хендлинг" неудачно подъехал к переднему багажному отсеку самолета 737-70 и повредил воздухозаборник правого двигателя.

Это привело к задержке рейса на 1 час 11 минут, авиакомпания была вынуждена заменить самолет.

Повреждение самолета Sky Up оказалось незначительным, и "самолет с регистрационным номером URSQE в тот же день стал на крыло и совершает рейсы". Этот борт примечателен тем, что его разрисовали в цвета ФК "Шахтер".

Пресс-служба полиции Киевской области сообщила, что служба контроля безопасности полетов ГП МА "Борисполь" сообщила о происшествии в Государственную авиационную службу Украины.

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