Tesla запускает производство электрокаров в Германии

Tesla запускает завод по производству электрокаров в Германии. Первые автомобили будут выпущены уже в декабре. Об этом сообщает Bloomberg.

Tesla запускает производство электрокаров в Германии
Фото: Pixabay

Компания планировала начать производство еще летом, но их «тормознули» местные регуляторы, имевшие экологические претензии к Tesla. Впрочем, скоро разрешение должны уже выдать.

В январе серийное производство начнется с 1000 автомобилей в неделю и будет постепенно увеличиваться. В первой половине 2022 года планируется выпустить до 30 тысяч автомобилей.

В конце октября Tesla подняла цены на автомобили моделей S и X без уведомления. Стоимость выросла на $5 тыс. Рост цен вызван высоким спросом на продукцию компании.

Напомним, что Tesla отчиталась о рекордной выручке за третий квартал текущего года. Чистая прибыль за квартал составила $1,62 млрд, против $331 млн в прошлом году.

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