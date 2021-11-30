2021-11-30
Патрульная полиция Киева сообщила об усложнении движения на Столичном шоссе
Произошло ДТП с пятью автомобилями.
Утром в понедельник, 29 ноября, на Столичном шоссе в Киеве затруднено движение транспорта. Причина – ДТП с участием пяти автомобилей.
Об этом сообщает патрульная полиция.
"На Столичном шоссе ДТП с участием пяти автомобилей. Движение затруднено в направлении ст. м Выдубичи", - говорится в сообщении.
Детали и причины аварии выясняется полицией, которая работает на месте происшествия. Информация о пострадавших уточняется.