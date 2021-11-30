Чешское гибридное аэротакси пролетело 720 км во время тестирования

Чешская компания Zuri провела первые лётные пилотируемые испытания своего гибридного воздушного такси. Оно способно разогнаться до 320 км/ч, сообщает Процесс.

Чешское гибридное аэротакси пролетело 720 км во время тестирования
Фото: aviationpros.com

Аэротакси оснащены гибридной силовой установкой с электрической трансмиссией и водородным двигателем. По словам разработчиков летательного такси, дальность полета их аппарата составляет 720 км.

Производитель обещает модернизировать конструкцию аппарата, чтобы он мог находиться в небе гораздо дольше. Инженеры уверены, что их VTOL (электрический летательный аппарат с возможностью вертикального взлета и посадки) потенциально способен совершать полеты из Парижа в Лондон или из Рима в Цюрих.

Автомобиль имеет классический круизный дизайн и рассчитан на 4 пассажира. Четыре длинных силовых установки и восемь пропеллеров размещены на крыльях аэротакси.

Кто еще разрабатывает eVTOL

Японская компания Tetra Aviation уже к концу 2022 года планирует начать поставки одноместных eVTOL.

Автомобильная компания Hyundai вместе с английским Urban-Air Port запланировала создать сеть «летающих такси» в 65 городах уже в следующем году.

Тем временем немецкая компания Volocopter уже провела пилотируемый полет аэротакси в Южной Корее.

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