Производство автомобилей Toyota упало на 26 % в октябре из-за дефицита чипов

Производство автомобилей Toyota упало на 26 % в октябре из-за дефицита чипов

Корпорация Toyota Motor длительное время сопротивлялась влиянию полупроводникового кризиса, поскольку уже несколько лет заставляет своих поставщиков держать на складах четырёхмесячные запасы компонентов. Любые запасы без пополнения рано или поздно будут исчерпаны, поэтому в октябре объёмы выпуска продукции Toyota упали на 26 %, а объёмы продаж сократились на 20 % по сравнению с прошлым годом.

Источник изображения: Pixabay

Крупнейший автопроизводитель мира, как поясняет Bloomberg, начал неделю с сообщения о снижении объёмов производства автомобилей на 26 % до 627 452 машин по итогам октября. Реализовано в прошлом месяце было 677 564 автомобилей Toyota, что на 20 % меньше итогов аналогичного периода прошлого года. Акции компании после оглашения подобной статистики упали в цене на 3,4 %.

Представители Toyota выразили уверенность, что компания сможет увеличить объёмы производства автомобилей до 850?900 тысяч в ноябре, и продолжить наращивать их до марта следующего года. По итогам фискального года, который завершится к тому времени, Toyota рассчитывает получить операционную прибыль в размере 2,8 трлн иен ($24,7 млрд) против заложенных в августовском прогнозе 2,5 трлн иен. Росту прибыли будет способствовать повышение средней цены реализации, ибо в условиях дефицита чипов все автопроизводители сконцентрировались на выпуске более доходных моделей.

По оценкам сторонних экспертов, Toyota сможет выйти на достаточные для удовлетворения спроса объёмы производства автомобилей с января следующего года. Конкурирующая Nissan Motor в октябре сократила объёмы производства автомобилей на 22 %, а объёмы продаж упали на 16 %. Компания Honda Motor уже пять месяцев подряд сокращает выпуск автомобилей, в октябре он упал на 28 % по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Такси в Украине подорожает на 40%Такси в Украине подорожает на 40%
В Сети показали 30-летний Volvo 740 с пробегом более 1,6 млн кмВ Сети показали 30-летний Volvo 740 с пробегом более 1,6 млн км
В Николаеве девушка пришла в МВД обменять купленные поддельные праваВ Николаеве девушка пришла в МВД обменять купленные поддельные права
ТОП-5 новых автомобилей с АКПП по цене до 300 тысяч гривенТОП-5 новых автомобилей с АКПП по цене до 300 тысяч гривен
Ford тестирует новый кроссоверFord тестирует новый кроссовер
Блок рекламы


Похожие новости
Из-за спекулянтов украинцы переплачивают при покупке новых автомобилейИз-за спекулянтов украинцы переплачивают при покупке новых автомобилей
В Киеве станцию метро "Славутич" закрывали из-за обнаружения подозрительного предметаВ Киеве станцию метро "Славутич" закрывали из-за обнаружения подозрительного предмета
ТОП-5 новых автомобилей с АКПП по цене до 300 тысяч гривенТОП-5 новых автомобилей с АКПП по цене до 300 тысяч гривен
Новый техрегламент для новых автомобилей отсрочили до 2025 годаНовый техрегламент для новых автомобилей отсрочили до 2025 года
10 худших изъянов в конструкции автомобилей: роковые ошибки производителей10 худших изъянов в конструкции автомобилей: роковые ошибки производителей
В Кировоградской области мужчина обстрелял автомобиль из-за обгонаВ Кировоградской области мужчина обстрелял автомобиль из-за обгона
В Запорожской области возбуждено уголовное производство из-за наезда на 8-летнюю девочкуВ Запорожской области возбуждено уголовное производство из-за наезда на 8-летнюю девочку
Более 30 стран мира пообещали отказаться от новых бензиновых автомобилей до 2040 годаБолее 30 стран мира пообещали отказаться от новых бензиновых автомобилей до 2040 года
ЗАЗ может начать выпускать новые модели автомобилейЗАЗ может начать выпускать новые модели автомобилей
Названы страны-лидеры по импорту подержанных автомобилей в УкраинуНазваны страны-лидеры по импорту подержанных автомобилей в Украину
Последние новости
Подгружаем последние новости