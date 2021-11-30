Производство автомобилей Toyota упало на 26 % в октябре из-за дефицита чипов

Корпорация Toyota Motor длительное время сопротивлялась влиянию полупроводникового кризиса, поскольку уже несколько лет заставляет своих поставщиков держать на складах четырёхмесячные запасы компонентов. Любые запасы без пополнения рано или поздно будут исчерпаны, поэтому в октябре объёмы выпуска продукции Toyota упали на 26 %, а объёмы продаж сократились на 20 % по сравнению с прошлым годом.

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Крупнейший автопроизводитель мира, как поясняет Bloomberg, начал неделю с сообщения о снижении объёмов производства автомобилей на 26 % до 627 452 машин по итогам октября. Реализовано в прошлом месяце было 677 564 автомобилей Toyota, что на 20 % меньше итогов аналогичного периода прошлого года. Акции компании после оглашения подобной статистики упали в цене на 3,4 %.

Представители Toyota выразили уверенность, что компания сможет увеличить объёмы производства автомобилей до 850?900 тысяч в ноябре, и продолжить наращивать их до марта следующего года. По итогам фискального года, который завершится к тому времени, Toyota рассчитывает получить операционную прибыль в размере 2,8 трлн иен ($24,7 млрд) против заложенных в августовском прогнозе 2,5 трлн иен. Росту прибыли будет способствовать повышение средней цены реализации, ибо в условиях дефицита чипов все автопроизводители сконцентрировались на выпуске более доходных моделей.

По оценкам сторонних экспертов, Toyota сможет выйти на достаточные для удовлетворения спроса объёмы производства автомобилей с января следующего года. Конкурирующая Nissan Motor в октябре сократила объёмы производства автомобилей на 22 %, а объёмы продаж упали на 16 %. Компания Honda Motor уже пять месяцев подряд сокращает выпуск автомобилей, в октябре он упал на 28 % по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.



