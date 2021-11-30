Цены на АЗС. Стоимость автогаза снова побила рекорд

За прошедшую неделю (19?26 ноября) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 16 коп./л, до 19,06 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95», пишет enkorr.ua.

Цены на АЗС. Стоимость автогаза снова побила рекорд
Фото: news.dtkt.ua

На АЗС WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 10 коп./л, до 19,68 грн/л. Автогаз на станциях SOCAR подорожал на 30 коп./л, до 19,98 грн/л.

Консолидированная сеть АЗС «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 38 коп./л, до 18,32?18,33 грн/л.

СУГ на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и Motto подорожал в среднем на 34 и 20 коп./л, до 19,31 грн/л и 19,25 грн/л соответственно.

KLO и «Авантаж 7» подняли цены на 20 коп./л и 30 коп./л, до 19,59 грн/л и 18,55 грн/л.

Такие сети как «Параллель», AMIC, BVS, Marshal, «Автотранс» и другие подняли цены на 10?40 коп./л.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Такси в Украине подорожает на 40%Такси в Украине подорожает на 40%
В Сети показали 30-летний Volvo 740 с пробегом более 1,6 млн кмВ Сети показали 30-летний Volvo 740 с пробегом более 1,6 млн км
В Николаеве девушка пришла в МВД обменять купленные поддельные праваВ Николаеве девушка пришла в МВД обменять купленные поддельные права
ТОП-5 новых автомобилей с АКПП по цене до 300 тысяч гривенТОП-5 новых автомобилей с АКПП по цене до 300 тысяч гривен
Ford тестирует новый кроссоверFord тестирует новый кроссовер
Блок рекламы


Похожие новости
Китайская Xpeng нарастила выручку и убытки в последнем квартале, а в следующем ожидает рекордные поставки электромобилейКитайская Xpeng нарастила выручку и убытки в последнем квартале, а в следующем ожидает рекордные поставки электромобилей
Электросамолет Rolls-Royce разогнался до рекордных 623 км/чЭлектросамолет Rolls-Royce разогнался до рекордных 623 км/ч
Skoda раскрыла характеристики и стоимость бюджетного седана SlaviaSkoda раскрыла характеристики и стоимость бюджетного седана Slavia
Стоимость проезда в метро Киева повысится до 20 гривен, для владельцев "Карты киевлянина" - до 12, - КГГАСтоимость проезда в метро Киева повысится до 20 гривен, для владельцев "Карты киевлянина" - до 12, - КГГА
Bentley продает рекордное количество авто, несмотря на кризис автопромаBentley продает рекордное количество авто, несмотря на кризис автопрома
Производство Chevrolet Bolt снова будет приостановленоПроизводство Chevrolet Bolt снова будет приостановлено
Ducati выпустила передовой электрический самокат Pro-III стоимостью 799 евроDucati выпустила передовой электрический самокат Pro-III стоимостью 799 евро
В Европе создали электромобиль стоимостью 7500 евроВ Европе создали электромобиль стоимостью 7500 евро
Общественный транспорт Киева повысит стоимость проездаОбщественный транспорт Киева повысит стоимость проезда
На какую максимальную высоту может подняться вертолёт: рекордНа какую максимальную высоту может подняться вертолёт: рекорд
Последние новости
Подгружаем последние новости