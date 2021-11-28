Honda разрабатывает кроссовер для конкуренции с Nissan Juke

Компания Honda разрабатывает новый компактный кроссовер, который будет конкурировать с такими моделями, как, например, Nissan Juke и Toyota Yaris Cross. Об этом сообщает японское издание BestCarWeb со ссылкой на собственные источники.

Honda разрабатывает кроссовер для конкуренции с Nissan Juke

Новый кроссовер в модельной линейки Honda будет располагаться под моделью Honda HR-V. Он будет относиться к сегменту B, который так популярен во многих странах, в том числе в европейских странах.

В Европе компания Honda сейчас продает два кроссовера – Honda CR-V (сегмент D) и HR-V (сегмент C). Поэтому выпуск компактного паркетника сегмента B буквально напрашивается.

Предполагается, что новый кроссовер японского автогиганта будет оснащаться гибридной силовой установкой, которая состоит, в том числе, из четырехцилиндрового 1,5 л бензинового двигателя i-VTEC. Ее общая мощность составит более 100 л.с. Благодаря литий-ионному аккумулятору автомобиль сможет ездить на одной электротяге.

Как будет называться этот паркетник – пока не известно. Также пока не известно, когда начнутся его продажи. По слухам, процесс проектирования и разработки находится только на начальной стадии. Скорее всего, его продажи начнутся в 2023 году.

Напомним, ранее эксперты британского журнала WhatCar составили ТОП-10 самых надежных б/у кроссоверов. Они опросили более 13 тысяч владельцев таких машин.


Максимов Віталій, Тудей

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