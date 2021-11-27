На Николаевщине произошла масштабная авария с участием четырех грузовиков, есть погибший

Водитель одного из авто с травмами госпитализирован в медицинское учреждение, его 39-летний пассажир скончался в карете скорой помощи.

В Николаевской области произошло столкновение четырех грузовиков, в результате которых один человек погиб и еще один госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба областной Национальной полиции.

По данным правоохранителей, авария произошла сегодня около 14 часов на 88 километре автодороги М-14 "Одесса – Мелитополь – Новоазовск".

Грузовой автомобиль Renault Premium под управлением 38-летнего водителя столкнулся с грузовиком Volvo FN и транспортным средством DAF. После столкновения DAF выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем MAN LE.

"В результате ДТП водителя MAN с полученными телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение, его 39-летний пассажир скончался в карете скорой помощи", - говорится в сообщении.

По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Напомним, 25 ноября на въезде в Харьков произошло масштабное ДТП. Водитель грузовика MAN выехал на перекресток на красный сигнал светофора, где произошло столкновение, в результате которого грузовик опрокинулся на такси.

Три человека погибли на месте происшествия, среди которых трехлетний ребенок. Также травмировались четыре человека. По заключению экспертов, водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

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