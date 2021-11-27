В Сети показали обновленный Ford Kuga

В Сети показали рендерные изображения обновленного кроссовера Ford Kuga. Его продажи должны начаться, видимо, в 2022 году.

На рендерах обновленный Kuga представлен в топовой комплектации Vignale. Эта комплектация предназначена только для Европы. В США , например, ее нет.

Рендерные изображения сделаны на основе шпионских фотографий, ранее в текущем месяце попавшим в Сеть. Судя по всему, новый Kuga получит увеличенную решетку радиатора, новый бампер и новую оптику. Сзади изменения менее выраженные. Например, поменяется дизайн заднего бампера и задних фонарей.

В салоне тоже не нужно ждать каких-то особенных изменений. Возможно, появится новое оборудование и системы безопасности, а также будет новая отделка салона.

В линейку двигателей по-прежнему будут входить бензиновые и дизельный силовые агрегаты. Это трехцилиндровый 1,5 л бензиновый мотор, четырехцилиндровый 2,0 л мотор с турбонаддувом, два гибридные варианта и 2,0 л дизель EcoBlue. Все эти двигатели доступны с 8-ступенчатой коробкой передач.

В Украине сейчас Ford Kuga в базовой комплектации с 1,5 л бензиновым двигателем стоит от 792 840 гривен, а с 2,0 л дизелем – от 759 929 гривен.