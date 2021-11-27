Новый Suzuki SX4 поменял название и дизайн

Компания Suzuki официально представила кроссовер Suzuki SX4 нового, третьего, поколения. Он получил не только серьезные изменения в дизайне, в салоне, оборудовании и в технической "начинке", но и новое название - Suzuki SX4 S-Cross.

Новый Suzuki SX4 поменял название и дизайн

Suzuki SX4 второго поколения, конечно, не был самой привлекательной моделью в своем классе. Модель третьего поколения стала гораздо лучше. Она и выглядит лучше, более надежно, подчеркивая тем самым свои неплохие внедорожные характеристики.

Длина нового SX4 S-Cross составляет 4300 мм, ширина - 1785 мм, высота - 1585 мм, а колесная база - 2600 мм. То есть у него такие же размеры, как у SX4 второго поколения.

Новый Suzuki SX4 поменял название и дизайн

Салон стал более современным, в верхней части центральной консоли установлен новый 9-дюймовый сенсорный экран с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

Под капотом находится 1,4-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, оснащенный технологией мягкого гибрида. Его мощность составляет 127 л.с. и 235 Нм крутящего момента. Коробка передач – 6-ступенчатая механическая или 6-ступенчатая автоматическая. Версия с полным приводом до 100 км/ч разгоняется за 10,2 секунды.

Новый Suzuki SX4 поменял название и дизайн

Продажи нового Suzuki SX4 S-Cross в Европе начнутся в декабре 2021 года. Цены еще не объявлены.

Новый Suzuki SX4 поменял название и дизайн

Напомним, ранее стало известно, что в 2024 году появится новый кроссовер Suzuki Swift Cross.


Максимов Віталій, Тудей

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