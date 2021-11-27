Суд арестовал водителя, который под наркотиками совершил смертельную аварию на въезде в Харьков

В ДТП погибли три человека.

Суд избрал меру пресечения водителю, который в состоянии наркотического опьянения совершил смертельную аварию на въезде в Харьков.

Об этом сообщили в областной полиции.

"60 суток без права внесения залога - такое решение вынес Киевский районный суд г. Харькова в отношении 41-летнего правонарушителя", - говорится в сообщении.

Экспертиза установила, что мужчина управлял транспортным средством под действием каннабиноидов и опиатов.

Смертельная авария произошла 25 ноября около 17.30 в районе перекрестка кольцевой дороги и улицы Салтовское шоссе. Водитель «MAN» с полуприцепом выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и спровоцировал масштабное ДТП.

В результате аварии три человека погибли на месте происшествия, среди которых трехлетний ребенок. Также травмировались четыре человека. По заключению экспертов, водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

В настоящее время 41-летний житель города Запорожье уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 7 до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от семи до десяти лет.

Напомним, 16-летнему подозреваемому в смертельном ДТП в Харькове Николаю Харьковскому назначили психиатрическую экспертизу.