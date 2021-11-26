Автогаз на украинских АЗС подорожал на 16 копеек

По данным Консалтинговой группы "А-95", в Украине по состоянию на 26 ноября средняя цена автогаза в рознице составляла 19,06 гривен за один литр. Таким образом, за неделю топливо для автомобилей с ГБО в нашей стране в среднем подорожало на 16 копеек.

Автогаз на украинских АЗС подорожал на 16 копеек

Заметнее всего автогаз за последнюю неделю подорожал в сетях Prime и Овис – на 40 копеек за литр, а также в сети AMIC – на 38 копеек за литр. На АЗС сети ОККО сжиженный газ с 19 по 26 ноября не дорожал. Это единственная сеть заправок в нашей стране, в которой за минувшую неделю не повышали ценник на автогаз.

Дешевле всего сейчас автомобили с ГБО заправить в сетях Авиас и Укрнафта – 18,32 и 18,33 гривен за литр соответственно. Самый дорогой автогаз сейчас продают в сети SOCAR – 19,98 гривен за литр.

Напомним, с 1 июля по 8 ноября 2021 года стоимость автогаза в рознице увеличилась на 3,22 гривны за литр. Причиной этого стал рост мировых цен на сжиженный газ.

Между тем, по состоянию на 26 ноября средняя цена бензина А-92 в рознице составляла 30,62 гривен за один литр, бензина А-95 – 31,40 гривен за один литр, а дизельного топлива - 30,35 гривен за один литр. То есть за неделю (19-26 ноября) бензин А-92 подешевел на 25 копеек, бензин А-95 - на 37 копеек, а дизельное топливо - на 30 копеек.

Ранее эксперты Института потребительских экспертиз провели новую экспертизу бензина А-95 и пришли к выводу, что 25% этого топлива на украинских АЗС - "бодяга".


Максимов Віталій, Тудей

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