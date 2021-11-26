В 2022 году автомобили из Европы подорожают – названа причина

С 1 июля 2022 года все новые автомобили, которые выпускают в Евросоюзе, должны оснащаться автоматической системой ограничения скорости. Установка такой умной системы увеличит стоимость транспортных средств.

В 2022 году автомобили из Европы подорожают – названа причина

Новая умная тормозная система, состоящая, в том числе из камер и датчиков, будет отслеживать скорость автомобиля в реальном времени и сравнивать ее с разрешенной на конкретном участке дороги.

Собранная информация будет сравниваться с данными навигационной бортовой системы. Если водитель превысит скорость, прозвучит звуковой сигнал. Если от водителя реакции не последует, то педаль газа станет жестче, чтобы замедлить автомобиль.

Такой системой все европейские автомобили должны будут оснащаться с 1 июля 2022 года. Однако, у нее есть, во всяком случае на данный момент, несколько недостатков. Недостатки выявила французская ассоциация автомобилистов, представители которой уже протестировали автомобиль с такой новой технологией.

Так, система может путать знаки ограничения скорости. Кроме того, водители недовольны, что она активируется самостоятельно, хотя в дальнейшем ее можно отключить.

Видимо, к лету 2022 года все эти и другие недостатки исправят. Но главный вопрос, который мучает сейчас жителей Европы – насколько умные тормоза увеличат стоимость машин. Автопроизводители пока об этом молчат…

Напомним, ранее стало известно, что к 2024 году в Украине планируют значительно увеличить количество камер автофиксации нарушений ПДД.


Максимов Віталій, Тудей

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