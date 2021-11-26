За долги по отоплению отбирают автомобили у украинцев

Должники за коммунальные услуги могут лишиться своих автомобилей.

У украинцев начали отбирать автомобили за долги по коммуналке

У жителя Николаева забрали на штрафплощадку автомобиль Renault Twingo 1999 года выпуска из-за того, что у него была задолженность за отопление квартиры. Об этом сообщило издание "Николаевские новости".

В этой операции участвовали представители сразу нескольких служб и ведомств. В частности, непосредственной эвакуацией машины занимались сотрудники "Николаевоблтеплоэнерго", а государственный исполнитель, полицейские и работник государственного предприятия "Сетам" ее описали и арестовали.

Должнику предложили оплатить задолженность в размере 14 тысяч гривен. В противном случае пообещали Renault Twingo продать на открытом государственном электронном аукционе, а разницу между стоимостью машины и долгом отдать бывшему владельцу.

В результате должник оплатил не только долг за отопление (14 тысяч гривен), но также штрафные начисления, исполнительный сбор и исполнительные расходы.

Это не единичный случай, когда в Николаеве коммунальщики и правоохранители забирают автомобили из-за долгов по отопления. За первые полгода 2021 года таких случаев было семь.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве патрульные полицейские забрали на штрафплощадку автомобиль Range Rover, так как его владелец не оплатил 130 тысяч гривен штрафов за превышение скоростного режима.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Ирина Федишин попала в ДТП с грузовиком: фото авто после аварииИрина Федишин попала в ДТП с грузовиком: фото авто после аварии
Электросамолет Rolls-Royce разогнался до рекордных 623 км/чЭлектросамолет Rolls-Royce разогнался до рекордных 623 км/ч
Такси в Украине подорожает на 40%Такси в Украине подорожает на 40%
В США автомобиль въехал в парад: пять человек погибли и 40 пострадалиВ США автомобиль въехал в парад: пять человек погибли и 40 пострадали
Штрафы, которых накопилось почти полторы сотни, стали причиной изъятия дорогого внедорожникаШтрафы, которых накопилось почти полторы сотни, стали причиной изъятия дорогого внедорожника
Блок рекламы


Похожие новости
В 2022 году автомобили из Европы подорожают – названа причинаВ 2022 году автомобили из Европы подорожают – названа причина
Названы самые надежные автомобили 2021 годаНазваны самые надежные автомобили 2021 года
Украинцам увеличат налоги на автомобили: кто заплатит 25 000 грнУкраинцам увеличат налоги на автомобили: кто заплатит 25 000 грн
Могут останавливать просто так: полиция начала проверять автомобили украинцев
В декабре у киевлян начнут забирать автомобили: известно почемуВ декабре у киевлян начнут забирать автомобили: известно почему
В авиакатастрофе разбившегося под Иркутском белорусского Ан-12 погибли двое украинцевВ авиакатастрофе разбившегося под Иркутском белорусского Ан-12 погибли двое украинцев
Их раскупают тысячами: названы самые популярные б/у автомобили в УкраинеИх раскупают тысячами: названы самые популярные б/у автомобили в Украине
Украинцам рассказали, какие автомобили самые популярные на вторичке
У водителей, не уплачивающих штрафы за превышение скорости, будут изымать автомобилиУ водителей, не уплачивающих штрафы за превышение скорости, будут изымать автомобили
На вокзалах от COVID-19 вакцинировали уже более 13 тысяч украинцевНа вокзалах от COVID-19 вакцинировали уже более 13 тысяч украинцев
Последние новости
Подгружаем последние новости