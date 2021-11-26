За долги по отоплению отбирают автомобили у украинцев

Должники за коммунальные услуги могут лишиться своих автомобилей.

У жителя Николаева забрали на штрафплощадку автомобиль Renault Twingo 1999 года выпуска из-за того, что у него была задолженность за отопление квартиры. Об этом сообщило издание "Николаевские новости".

В этой операции участвовали представители сразу нескольких служб и ведомств. В частности, непосредственной эвакуацией машины занимались сотрудники "Николаевоблтеплоэнерго", а государственный исполнитель, полицейские и работник государственного предприятия "Сетам" ее описали и арестовали.

Должнику предложили оплатить задолженность в размере 14 тысяч гривен. В противном случае пообещали Renault Twingo продать на открытом государственном электронном аукционе, а разницу между стоимостью машины и долгом отдать бывшему владельцу.

В результате должник оплатил не только долг за отопление (14 тысяч гривен), но также штрафные начисления, исполнительный сбор и исполнительные расходы.

Это не единичный случай, когда в Николаеве коммунальщики и правоохранители забирают автомобили из-за долгов по отопления. За первые полгода 2021 года таких случаев было семь.