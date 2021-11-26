Водитель фуры, раздавившей такси с тремя людьми в Харькове, был под наркотиками, - полиция

В такси, кроме водителя, была бабушка с трехлетней внучкой.

Экспертиза установила, что водитель грузовика MAN с полуприцепом, который вечером 25 ноября совершил смертельную аварию на кольцевой дороге Харькова, был в состоянии наркотического опьянения под действием каннабиноидов и опиатов.

Фото: facebook.com/police.kharkov

В связи с этим полиция сменила правовую квалификацию в уголовном производстве по факту ДТП, информирует пресс-служба областной полиции.

Напомним, масштабная авария с участием пяти транспортных средств произошла около 17:30 25 ноября. В районе перекрестка кольцевой дороги и улицы Салтовское шоссе водитель грузовика MAN с полуприцепом выехал на перекресток на красный сигнал светофора и спровоцировал ДТП.

В результате аварии три человека погибли на месте происшествия, среди них трехлетний ребенок. Кроме того, травмы получили четыре человека.

41-летний водитель грузовика задержан. Решается вопрос об уведомлении о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 7 до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от семи до десяти лет.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

По данным харьковских СМИ, в такси могла находиться бабушка с внучкой.

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