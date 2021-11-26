Прототип электромобиля Mercedes-Benz, способного проехать 1000 км без подзарядки, дебютирует в январе

Автопроизводители давно облюбовали выставку электроники CES в Лас-Вегасе, которая традиционно проходит в начале января, даже если обстоятельства вынуждают перейти в виртуальный формат. Как пояснили представители марки Mercedes-Benz, третьего января будет представлен долгожданный концепт VISION EQXX, являющийся прообразом электромобиля с запасом хода 1000 км.

Источник изображения: LinkedIn, Mercedes-Benz

Элементы дизайна этой машины Daimler показывает уже не первый раз, и полученные в ходе создания VISION EQXX наработки должны способствовать совершенствованию серийных электромобилей. В частности, коэффициент аэродинамического сопротивления, который у серийного EQS сейчас достигает рекордных 0,2, в случае с новым концептом должен дополнительно улучшиться. Новое изображение VISION EQXX с фрагментом капота, передних крыльев и лобового стекла, позволяет убедиться, что машина действительно получит обтекаемые формы, способствующие экономному расходованию заряда тяговой батареи.

Сама батарея должна увеличить плотность хранения заряда на 20 % по сравнению с тем же EQS. Компактный электромобиль VISION EQXX должен без подзарядки проезжать до 1000 км в реальных условиях эксплуатации. Расход энергии на 100 км должен измеряться единицами кВт·ч. Если учесть, что сейчас самым эффективным электромобилем на европейском рынке по этому показателю официально является заднеприводная версия Tesla Model 3, у которой расход составляет 14 кВт·ч на 100 км пути, то Mercedes-Benz предстоит сделать многое, чтобы опустить это значение ниже 10 кВт·ч на 100 км.

Очевидно, что VISION EQXX в неизменном виде не пойдёт в серию, но опробованные на нём технические решения Mercedes-Benz реализует в других своих электромобилях. К концу десятилетия марка планирует отказаться от выпуска новых машин с двигателями внутреннего сгорания.



