Американские катера Island спустили на воду

Вчера днем монтажники открепили оба судна от транспортировочных конструкций сухогруза, но спускать их было решено сегодня.

Фото: Думская

Два катера типа Island, которые 23 ноября прибыли в Украину из американского города Балтимор, начали снимать с судна Ocean Grand.

Об этом сообщает одесский портал “Думская”.

Как отмечает издание, первым спустили катер Р192 "Сумы". Через час буксир портфлота "Сфинкс" оттащил его в Практическую гавань, где расположена база флота "Юг". Затем на воду спустили второй патрульный катер – Р193 "Фастов".

"Спуску катеров предшествовала длительная подготовка - вчера днем монтажники открепили оба судна от транспортировочных ложементов, расположенных на верхней палубе сухогруза, но спускать их было решено сегодня: в ночное время такие сложные операции запрещены", - сообщает издание.

Фото: Думская

Фото: Думская

Напомним, министр обороны Алексей Резников на прошлой неделе во время визита в США заявил, что Украина вместе с зарубежными партнерами будет привлекать экспертов для оценки потребностей Вооруженных сил Украины.

"Ключевая идея отношений – не брать то, что нам готовы дать, а получать то, что нам действительно нужно. Нужно защитить воздух и море", – отметил он.

В мае появилась информация о том, что Соединенные Штаты Америки до конца года передадут Украине три катера типа Island. Первые два катера типа Island – P190 "Славянск и P191 "Старобельск" – вошли в состав Военно-морских сил Украины в ноябре 2019 года.