Под Харьковом грузовик со щебнем опрокинулся и раздавил такси с людьми

В автомобиле, на который упал грузовик, находились водитель и два пассажира.

На въезде в Харьков произошло масштабное ДТП с участием пяти автомобилей. Один из грузовиков опрокинулся на такси, в котором, по предварительным данным, находились три человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"Предварительно установлено, что столкнулись три легковушки и два грузовика, один из которых раздавил автомобиль такси. Есть погибшие. Их количество устанавливается", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, сообщение о происшествии поступило в полицию сегодня в 18.25. На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и спасатели.

Как сообщил Суспильному спикер областного управления спасателей Евгений Василенко, в автомобиле, на который упал грузовик, находились водитель и два пассажира.

"Фура легла на бок и полностью придавила машину такси, в которой, предварительно, находились водитель и два пассажира", - сказал Василенко. По его словам, грузовик будут поднимать после проведения следственных действий.

Напомним, по меньшей мере 46 человек, в том числе 12 детей погибли вследствие аварии пассажирского автобуса, произошедшей в ночь на 23 ноября на автотрассе Струма на западе Болгарии.

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