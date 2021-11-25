С конвейера снимут недорогого конкурента Land Cruiser Prado

В мире сейчас мало автопроизводителей выпускают рамные внедорожники. Скоро одной моделью станет еще меньше. Дело в том, что китайская компания Haval, дочернее предприятие концерна Great Wall Motors, планирует снять с конвейера свой рамный внедорожник Haval H9.

Серийное производство Haval H9 началось в 2014 году. Он позиционируется как более доступный конкурент Toyota Land Cruiser Prado. Китайцы уже два раза обновили этот внедорожник, но нового, второго, поколения, у него не будет. Боссы Great Wall считают, что этот рамный SUV нужно снять с конвейера.

Почему? По слухам, китайский автогигант недоволен продажами Haval H9. Так, с января по сентябрь 2021 года в Китае продали всего 13 873 внедорожника H9. Для сравнения, за этот период в Поднебесной реализовали 52 572 внедорожника Tank 300. А ведь эти две модели построены на одной платформе.

Напомним, что в линейку двигателей Haval H9 входят два силовых агрегата. Это 2,0 л бензиновый мотор мощностью 218 л.с. и 380 Нм крутящего момента, а также 2,0 л дизель мощностью 190 сил и 420 Нм крутящего момента. Коробка передач – 8-ступенатая автоматическая. Привод – полный.

Судя по всему, Great Wall сделает ставку на другой свой полноразмерный внедорожник - Tank 300. Правда, он стоит дороже, чем H9.

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