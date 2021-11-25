Из-за спекулянтов украинцы переплачивают при покупке новых автомобилей

В Украине на фоне дефицита новых автомобилей появилась новая "услуга" для тех, кто хочет купить новые автомобиль. Предприимчивые украинцы становятся в очередь на покупку нового автомобиля, а потом перепродают ее потенциальным покупателям, сообщает UBR.ua со ссылкой на главу Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олега Назаренко

По его словам, спекулянты делают предоплату дилеру на одну фамилию, например, на Шевченко. Когда автомобиль приходит, они ищут покупателя и предлагают ему заплатить дополнительно от ее стоимости 2 000 евро, чтобы получить его без очереди.

После этого предприимчивые граждане просят у дилера выписать договор купли-продажи, но уже не на Шевченко, а на фамилию настоящего покупателя.

Автодилдеры знают про такой способ спекуляции, но пока ничего не могут сделать. Почему? Потому, что спекулянт всегда может придумать несколько отговорок. Например, он может заявить, что первоначально оформлял покупку на другую фамилию, так как хотел подарить автомобиль.

Кроме того, переоформить договор в таких случаях разрешает закон о защите прав потребителей.

Напомним, в Украине в последнее время образовался дефицит некоторых новых автомобилей, так как многие автопроизводители вынуждены снижать производство из-за глобального дефицита микрочипов.

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