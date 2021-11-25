Из-за спекулянтов украинцы переплачивают при покупке новых автомобилей

В Украине на фоне дефицита новых автомобилей появилась новая "услуга" для тех, кто хочет купить новые автомобиль. Предприимчивые украинцы становятся в очередь на покупку нового автомобиля, а потом перепродают ее потенциальным покупателям, сообщает UBR.ua со ссылкой на главу Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олега Назаренко

Из-за спекулянтов украинцы переплачивают при покупке новых автомобилей

По его словам, спекулянты делают предоплату дилеру на одну фамилию, например, на Шевченко. Когда автомобиль приходит, они ищут покупателя и предлагают ему заплатить дополнительно от ее стоимости 2 000 евро, чтобы получить его без очереди.

После этого предприимчивые граждане просят у дилера выписать договор купли-продажи, но уже не на Шевченко, а на фамилию настоящего покупателя.

Автодилдеры знают про такой способ спекуляции, но пока ничего не могут сделать. Почему? Потому, что спекулянт всегда может придумать несколько отговорок. Например, он может заявить, что первоначально оформлял покупку на другую фамилию, так как хотел подарить автомобиль.

Кроме того, переоформить договор в таких случаях разрешает закон о защите прав потребителей.

Напомним, в Украине в последнее время образовался дефицит некоторых новых автомобилей, так как многие автопроизводители вынуждены снижать производство из-за глобального дефицита микрочипов.

Ранее стало известно, что в Украине могут ужесточить наказание за совершение ДТП.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
К портам Николаева строят новую 40-километровую бетонную дорогуК портам Николаева строят новую 40-километровую бетонную дорогу
Ирина Федишин попала в ДТП с грузовиком: фото авто после аварииИрина Федишин попала в ДТП с грузовиком: фото авто после аварии
Электросамолет Rolls-Royce разогнался до рекордных 623 км/чЭлектросамолет Rolls-Royce разогнался до рекордных 623 км/ч
Такси в Украине подорожает на 40%Такси в Украине подорожает на 40%
В США автомобиль въехал в парад: пять человек погибли и 40 пострадалиВ США автомобиль въехал в парад: пять человек погибли и 40 пострадали
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве станцию метро "Славутич" закрывали из-за обнаружения подозрительного предметаВ Киеве станцию метро "Славутич" закрывали из-за обнаружения подозрительного предмета
ТОП-5 новых автомобилей с АКПП по цене до 300 тысяч гривенТОП-5 новых автомобилей с АКПП по цене до 300 тысяч гривен
Новый техрегламент для новых автомобилей отсрочили до 2025 годаНовый техрегламент для новых автомобилей отсрочили до 2025 года
"Укрзализныця" запускает 19 новых поездов, еще 49 – ускорят"Укрзализныця" запускает 19 новых поездов, еще 49 – ускорят
10 худших изъянов в конструкции автомобилей: роковые ошибки производителей10 худших изъянов в конструкции автомобилей: роковые ошибки производителей
В Кировоградской области мужчина обстрелял автомобиль из-за обгонаВ Кировоградской области мужчина обстрелял автомобиль из-за обгона
В Запорожской области возбуждено уголовное производство из-за наезда на 8-летнюю девочкуВ Запорожской области возбуждено уголовное производство из-за наезда на 8-летнюю девочку
Украинцы за 180 дней растаможили 85 тыс евроблях на 3 миллиардаУкраинцы за 180 дней растаможили 85 тыс евроблях на 3 миллиарда
Более 30 стран мира пообещали отказаться от новых бензиновых автомобилей до 2040 годаБолее 30 стран мира пообещали отказаться от новых бензиновых автомобилей до 2040 года
ЗАЗ может начать выпускать новые модели автомобилейЗАЗ может начать выпускать новые модели автомобилей
Последние новости
Подгружаем последние новости