Сторонние клиенты Rivian начнут получать электромобили не ранее марта следующего года

Сторонние клиенты Rivian начнут получать электромобили не ранее марта следующего года

Начало поставок товарных пикапов R1T в сентябре позволило Rivian заявить, что компания первой начала снабжать клиентов электромобилями с таким типом кузова, но имелся небольшой нюанс — несколько сотен машин разошлись среди сотрудников компании, сторонним же клиентам придётся ждать поставки до марта следующего года, как минимум. Кроссовер R1S поступит на рынок ещё позже.

Источник изображения: Rivian

Ранее компания заявила, что получила более 54 тысяч предварительных заказов на электромобили R1T и R1S. Если они конвертируются в покупки в полном объёме, то выполнять эти заказы Rivian придётся до конца 2023 года. Одновременно ей до конца следующего года предстоит выпустить 10 тысяч коммерческих фургонов для Amazon. Лишь к концу десятилетия Rivian намеревается выпускать по миллиону электромобилей ежегодно. Как поясняет сайт Electrek, сообщество будущих владельцев электромобилей Rivian уже провело опрос среди клиентов компании с целью определения сроков поставки заказанной продукции.

Поскольку Rivian уже начала рассылать уведомления некоторым оформившим предварительный заказ клиентам, то около шести сотен респондентов смогли принять участие в формировании статистики. Почти половина участников опроса заявила, что их электромобили должны поступить в период с марта по июнь следующего года. Около пяти процентов заказавших пикапы R1T клиентов вынуждены будут ждать поставки до июля или сентября. В случае с кроссовером R1S максимальная концентрация поставок приходится на период с мая по сентябрь 2022 года. Первоначально компания заявляла, что сборка R1S начнётся в декабре, а поставки первых машин будут осуществлены в январе. Даже если это будет так, то первые экземпляры R1S наверняка достанутся сотрудникам компании.

Почтовые уведомления получили только те клиенты Rivian, которым достанутся электромобили особой серии Launch Edition. Заказчики более доступных версий получат уведомления о сроках поставки до конца текущего года. Машины серии Launch Edition не будут обладать максимальным запасом хода, он ограничится примерно 502 км, хотя позже будет доступен и вариант с запасом хода более 640 км. Скорее всего, более доступные комплектации пикапа R1T ранее середины следующего года не появятся, а кроссовер R1S в этом отношении будет идти с отставанием в несколько месяцев.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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