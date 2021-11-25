СБУ придбала у росіян нові автомобілі за сотні мільйонів бюджетних гривень

Служба безпеки України 15 листопада за результатами тендеру замовила ТОВ «Артсіті» легкових автомобілів спеціалізованого призначення за 66,82 млн грн.

Про це свідчать дані в системі «Прозорро», повідомляє «Бізнес.Цензор» .

Зокрема, для співробітників спецслужби придбано 65 кросоверів Toyota RAV4 2.5 Hybrid, AWD-i, e-CVT Active (на бензині на та на електронному регулюванні) по 1,03 млн грн за штуку.

Кожен автомобіль матиме оздоблення сидінь тканиною, систему вибору режимів руху (ECO / NORMAL / SPORT), круїз-контроль, датчики паркування (передні та задні), підігрів передніх сидінь, клімат-контроль з незалежним регулювання температури зон водій/передній пасажир, мультимедійну систему з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм діагоналлю 8 дюймів.

Серед додаткового обладнання вказано комплект килимків, а в підкапотній частині – СГП (сигнально-гучномовний пристрій) та проблисковий маячок синього кольору.

У автосалонах кросовери Toyota RAV4 2.5 Hybrid, AWD у комплектації Active без додаткового обладнання продають по 993 тис. грн.

Конкурентами переможця на тендері були ТОВ «Фірма «Алмаз мотор, ЛТД» Олексія Шохи та Олександра Корнієнка, а також ТОВ «Гранд Мотор» Марії Гвоздьової та Тетяни Дерешук, які запропонували на 2,5 тис. грн вищі суми. Фірми не торгувалися під час аукціону.

Харківське ТОВ «Артсіті» належить росіянину Олександру Лалаяну, директор Антон Подрядчиков.