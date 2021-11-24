Проездной в Киеве подорожает почти до 3000 гривен

В украинской столице в связи с повышением стоимости проезда в общественном транспорте вырастет цена на безлимитный проездной на один месяц. Стоимость проездного в Киеве будет значительно выше, чем в столицах ведущих стран Европейского Союза.

Проездной в Киеве станет дороже, чем в Париже: сколько придется платить за проезд в общественном транспорте

Если конвертировать в гривны стоимость проездного на месяц в Праге, то возможность безлимитно пользоваться общественным транспортом в столице Чехии обойдется в 650 гривен. В Варшаве – в 710 гривен, в Женеве – в 2000 гривен, а в Париже – 2255 гривен.

После повышения тарифов на проезд в общественном транспорте до 20 гривен за один билет стоимость проездного на месяц в Киеве составит 2990 гривен.

Проездной в Киеве станет дороже, чем в Париже: сколько придется платить за проезд в общественном транспорте

При этом в КГГА заявляют, что даже после повышения стоимости проезда коммунальные предприятия, которые предоставляют услуги пассажирских перевозок в черте города, останутся убыточными. Если ранее дофинансирование данных предприятий осуществлялось из городского бюджета, то сейчас на это не хватает средств.

Напомним, мэр украинской столицы Виталий Кличко рассказал, когда подорожает проезд в общественном транспорте Киева.


Шевченко Лилия, Тудей

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