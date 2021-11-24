Лоукостер SkyUp изменил правила обмена билетов

Украинский лоукостер SkyUp объявил о введении новых правил, которые коснутся некоторых тарифов для бронирования билетов. Изменения коснутся граждан, которые забронировали авиабилеты с 22 ноября 2021 года.

Авиакомпания SkyUp ввела новые правила для пассажиров

Компании SkyUp внесла изменения в два тарифа для бронирования билетов Standard и Flex. Так, после 22 ноября текущего года в случае изменения даты вылета штраф в тарифе Standard составит 23 доллара США. Кроме того, пассажиру придется доплатить разницу, которая образовалась из-за повышения цен на билеты после бронирования.

В тарифе Flex лоукостер SkyUp ограничил количество бесплатных изменений, которые можно внести после бронирования билетов, до трех. Если пассажир решит в четвертый раз изменить дату вылета, то ему придется заплатить дополнительно 50 долларов США. Если новый билет будет стоить дороже, то разницу тоже придется доплатить.

Авиакомпания SkyUp ввела новые правила для пассажиров

В авиакомпании SkyUp напомнили, что изменить в уже забронированных билетах можно только дату вылета. Маршрут и имя пассажира поменять нельзя. Внести все необходимые изменения в билет можно не позднее, чем за 12 часов до вылета авиарейса, на который бронировался билет.

Напомним, лоукостер SkyUp запустит новые рейсы из еще одного украинского города. Билеты на перелеты во время летних отпусков можно забронировать уже сейчас по демократичным ценам.


Шевченко Лилия, Тудей

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