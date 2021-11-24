Китайский сервис такси DiDi вошел в Украину

24 ноября Укрпатент выдал свидетельство о регистрации товарного знака.

Китайский сервис такси DiDi вошел в Украину
Фото: didi-ua.com

Китайская компания Беджинг ДиДи Инфинити Технолоджи Девелопмент Ко., Лтд. (Beijing DiDi Infinity Technology Development Co., Ltd.) 24 ноября получила свидетельство о регистрации товарного знака DiDi в Украине.

Получить документ от "Укрпатента" китайцам удалось не с первой попытки, сообщает dev.ua.

Как отмечает издание, заявка на регистрацию этой ТМ, которую удовлетворило ГП "Украинский институт интеллектуальной собственности", была подана 30 июня 2020 года. Аналогичные заявки компания подавала в марте 2020 года, но их не зарегистрировали.

Соответственно базы данных "Укрпатента" Украина планирует работать также в IT-сфере.

Летом 2021 dev.ua писал о возможном выходе в Украину китайского такси-гиганта. Тогда DiDi опровергла выход в Украину, хотя запустила сайт и набирала команду.

Интересно, что в Украине существует сайт didi.ua. Это интернет-магазин техники, но после регистрации ТМ китайской компанией она сможет претендовать на одноименный домен.

DiDi основан Чен Вэем, который предоставляет услуги агрегатора такси, каршеринга, райдшеринга и т.д. Bus, D iDi Minibus, DiDi Test Drive, Bike-Sharing.

Сервисами DiDi пользуются более 450 млн. пользователей в более чем 400 городах Китая и других странах.

Услуги осуществляются пользователями мобильного приложения DiDi (компания только агрегатором). Услуги предоставляют около 9 тыс. человек (40% из них женщины). Штаб-квартира компании находится в Пекине.

DiDi является крупнейшей в мире компанией, владеющей монопольными инвестициями в индустрии велошеринга по всему миру. Компания совершает 25 млн поездок в день и превосходит другие подобные компании.

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