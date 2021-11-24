Китайская Xpeng нарастила выручку и убытки в последнем квартале, а в следующем ожидает рекордные поставки электромобилей

Китайская компания Xpeng, занимающаяся производством электромобилей, опубликовала финансовую отчётность по итогам третьего квартала. Документ показал, что убытки компании за трёхмесячный отрезок превысили ожидания аналитиков. Эта тенденция обусловлена значительным ростом расходов на исследования и разработки, а также коммерческих расходов.

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Компания Xpeng, акции которой торгуются в США и Гонконге, объявила о чистом убытке в 1,59 млрд юаней ($249 млн) по итогам квартала, который для компании закончился 30 сентября. Для сравнения, годом ранее за тот же период чистый убыток компании составил 1,15 млрд юаней, а в предыдущем квартале — 1,19 млрд юаней. При этом аналитики прогнозировали, что убыток в отчётном периоде составит 1,09 млрд юаней. Выручка увеличилась до 5,7 млрд юаней, превысив прогноз компании в 5 млрд юаней и ожидания аналитиков в 5,2 млрд юаней.

«Мы продолжили рекордный рост с самыми высокими показателями поставок автомобилей среди китайских автопроизводителей, выпускающих автомобили на новых источниках энергии. Этот рост свидетельствует о признании рынком дифференцированной ценности нашего вертикально интегрированного программного и аппаратного обеспечения собственной разработки, которое используется в наших электромобилях», — прокомментировал финансовый отчёт исполнительный директор Xpeng Хэ Сяопэн (He Xiaopeng).

За отчётный период Xpeng поставила на рынок 25 666 электромобилей, что на 14 % больше прогноза, который был опубликован в августе. Чистый убыток компании в квартале во многом обусловлен ростом инвестиций в исследования и разработки, в том числе для создания моделей для рынков разных стран. Хpeng ожидает, что четвёртый квартал станет рекордным для компании. Согласно прогнозу компании, на рынок будет поставлено от 34,5-36,5 тыс. электромобилей. При этом ожидается выручка на уровне 7,5 млрд юаней. В течение года акции Xpeng на американской бирже выросли на 11 %.



