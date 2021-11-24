В Николаеве девушка пришла в МВД обменять купленные поддельные права

В Николаеве 29-летняя женщина обратилась в сервисный центр МВД, чтобы обменять свое первое водительское удостоверение. Но оказалось, что права поддельные и клиентка вообще никогда их не получала в сервисных центрах МВД.

В Николаеве девушка пришла в МВД обменять купленные поддельные права

Правоохранители сразу поняли, что водительское удостоверение, которое хотела обменять женщина, поддельное. Уж очень сильно бланк отличался от официального.

Проверка по базе данных показала, что эта женщина вообще никогда не получала в сервисных центрах МВД водительское удостоверение. Как она объяснила это обстоятельство – не сообщается.

Теперь полиция будет выяснять где и каким образом женщина получила этот "документ". Напомним, что в Украине за подделку документов предусматривается уголовная ответственность.

Это не единичный случай, когда украинцы приходят в сервисные центры МВД, чтобы обменять поддельные документы. Так, в 2021 году было зарегистрировано уже 12 подобных случаев. В каждом конкретном случае полиция проводит соответствующую проверку.

В Николаеве девушка пришла в МВД обменять купленные поддельные права

Напомним, ранее стало известно, что Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому готовиться к сдаче экзамена по ПДД можно дистанционно.


Максимов Віталій, Тудей

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