В Николаеве девушка пришла в МВД обменять купленные поддельные права

В Николаеве 29-летняя женщина обратилась в сервисный центр МВД , чтобы обменять свое первое водительское удостоверение. Но оказалось, что права поддельные и клиентка вообще никогда их не получала в сервисных центрах МВД .

Правоохранители сразу поняли, что водительское удостоверение, которое хотела обменять женщина, поддельное. Уж очень сильно бланк отличался от официального.

Проверка по базе данных показала, что эта женщина вообще никогда не получала в сервисных центрах МВД водительское удостоверение. Как она объяснила это обстоятельство – не сообщается.

Теперь полиция будет выяснять где и каким образом женщина получила этот "документ". Напомним, что в Украине за подделку документов предусматривается уголовная ответственность.

Это не единичный случай, когда украинцы приходят в сервисные центры МВД , чтобы обменять поддельные документы. Так, в 2021 году было зарегистрировано уже 12 подобных случаев. В каждом конкретном случае полиция проводит соответствующую проверку.

Напомним, ранее стало известно, что Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому готовиться к сдаче экзамена по ПДД можно дистанционно.