В Киеве полиция за неоплаченные штрафы забрала Range Rover

В Киеве патрульные полицейские забрали на штрафплощадку автомобиль Range Rover, так как его владелец не оплатил 130 тысяч гривен штрафов за превышение скоростного режима. Об этом рассказал заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По его словам, этот внедорожник Range Rover находился в розыске государственной исполнительной службы. Его эвакуировали.

Вернуть свой автомобиль нарушитель сможет только после того, как оплатит все штрафы и затраты государственной исполнительной службы. Если он этого не сделает, то Range Rover по решению суда конфискуют, а потом продадут на открытом аукционе. Разницу между стоимостью автомобиля и сумой штрафов бывшему владельцу вернут.

Ранее заместитель министра юстиции Андрей Гайченко сообщил, что в декабре 2021 года в Киеве начнут конфисковывать автомобили у злостных нарушителей скоростного режима, которые не платят штраф за нарушение ПДД. По его словам, в столице насчитывается около 30 злостных нарушителей скоростного режима, которые к тому же не платят штрафы за нарушение ПДД. У некоторых водителей-лихачей уже накопилось по 10-20 неоплаченных штрафов.

Впервые практику конфискации автомобилей у злостных нарушителей скоростного режима и неплательщиков штрафов внедрили в Харькове. Скоро ее распространят на всю территорию Украины.

Напомним, ранее стало известно, что украинские водители стали чаще попадать в ДТП.