Такси в Украине подорожает на 40%

В столичном Профсоюзе таксистов предупредили о повышении тарифов на проезд в такси в среднем до 10 гривен за километр и рассказали, почему избежать роста цен не удастся.

Такси в Украине подорожает на 40%

Как рассказал глава киевского Профсоюза таксистов Валентин Голубев в эфире одного из украинских телеканалов, стоимость проезда на такси будет увеличена с 6 до 10 гривен за километр.

Причины повышения стоимости услуги такси в Киеве вполне логичны. За последнее время значительно выросли цены на топливо. Кроме того, подорожали автозапчасти и обслуживание транспортного средства. Если таксисты начнут экономить на качестве топлива и обслуживании автомобиля, то безопасность и комфорт пассажиров будет подвергаться риску.

Такси в Украине подорожает на 40%

"Повышение уровня комфорта в такси начнется тогда, когда мы сядем за стол переговоров с такими компаниями, как Uber, Вolt, Uklon, и напишем нормальный законопроект. Потому что все, что предлагалось ранее, было не совсем то, что нужно. Обеспечить безопасность пассажиру — самая главная наша задача", — объяснил председатель Профсоюза таксистов Киева.

До окончания текущего отопительного сезона, вероятнее всего, что тарифы на услугу такси останутся прежними, однако, по словам Голубева, если стоимость топлива повысится, то такси подорожает гораздо раньше.

Напомним, в Киеве стоимость проездного на общественный транспорт будет выше, чем в Париже и других европейских столицах.


Шевченко Лилия, Тудей

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