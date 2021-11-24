Такси в Украине подорожает на 40%

В столичном Профсоюзе таксистов предупредили о повышении тарифов на проезд в такси в среднем до 10 гривен за километр и рассказали, почему избежать роста цен не удастся.

Как рассказал глава киевского Профсоюза таксистов Валентин Голубев в эфире одного из украинских телеканалов, стоимость проезда на такси будет увеличена с 6 до 10 гривен за километр.

Причины повышения стоимости услуги такси в Киеве вполне логичны. За последнее время значительно выросли цены на топливо. Кроме того, подорожали автозапчасти и обслуживание транспортного средства. Если таксисты начнут экономить на качестве топлива и обслуживании автомобиля, то безопасность и комфорт пассажиров будет подвергаться риску.

"Повышение уровня комфорта в такси начнется тогда, когда мы сядем за стол переговоров с такими компаниями, как Uber, Вolt, Uklon, и напишем нормальный законопроект. Потому что все, что предлагалось ранее, было не совсем то, что нужно. Обеспечить безопасность пассажиру — самая главная наша задача", — объяснил председатель Профсоюза таксистов Киева .

До окончания текущего отопительного сезона, вероятнее всего, что тарифы на услугу такси останутся прежними, однако, по словам Голубева, если стоимость топлива повысится, то такси подорожает гораздо раньше.