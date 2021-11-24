Представлена электрическая «наномашина» Silence S04 — до 90 км/ч и 149 км на одной зарядке

Испанский производитель электроскутеров Silence представил на выставке EICMA в Милане (Италия) миниатюрный электрический автомобиль S04. Со следующего года в Европе начнутся продажи двух версий новинки, для вождения одной из которых понадобятся только права для управления мопедом.

Источник изображения: silence.eco

S04 пополнит нишу сверхкомпактного городского электротранспорта, в которой уже присутствуют модели Citroen, Opel, Eli, Micro и Renault. «Наномашина» отлично подойдёт водителям-одиночкам или парам, которые желают воспользоваться «преимуществами машины с философией мотоцикла».

Хотя выставка EICMA посвящена электромотоциклам и другому двухколёсному транспорту, в Silence считают, что новинка вполне соответствует тематике благодаря своим характеристикам, включая манёвренность, малый вес, лёгкость парковки.

Машина выполнена на трубчатой раме мотоциклетного типа, размеры — 2,28 x 1,29 x 1,59 м, радиус разворота — 3,5 м, отличный показатель для узких европейских улочек с маленькими парковками, неудобными для классических машин. Имеются сидения для двух человек, багажник объёмом 313 л, поддерживается возможность управления некоторыми функциями электромобиля с помощью специального приложения.

Источник изображения: silence.eco

Будут выпускаться две версии для европейского рынка. Вариант L7e оснащён двигателем мощностью 14 кВт, позволяющим развивать скорость до 90 км/ч и двумя аккумуляторами общей ёмкостью 11,2 кВт·ч. Их хватит для того, чтобы проехать до 149 км без подзарядки.

Версия L6e оснащается двигателем всего на 6 кВт — он позволит разгоняться только до 45 км/ч. Этот вариант получит одну АКБ, запас хода составит 70 км. Именно для управления этой моделью необходимо только водительское удостоверение, разрешающее управление мопедом.

Оба варианта S04 имеют задний привод, используют дисковые тормоза на передних и задних колёсах с опциональной АБС. Имеется многофункциональное рулевое колесо, 7-дюймовая приборная панель, зарядка и держатель для смартфона, LED-подсветка, электростеклоподъёмники, центральный замок а также аудиосистема с поддержкой Bluetooth.

Источник изображения: silence.eco

Silence S04 поступят в продажу в ЕС уже в первом квартале 2022 года по цене от €7500. О поставках в другие регионы будет объявлено позже.

Также на выставке компания представила концепт-проект зарядных станций, в которых владельцы S04 смогут за секунды менять разряженные съёмные аккумуляторы на заряженные. Ожидается, что такие станции будут располагаться в городских районах и работать без выходных круглосуточно. Пилотный проект Battery Station будет реализован в последующие два года в Мадриде и Барселоне.



