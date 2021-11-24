Активиста "Дорожного контроля", который будучи пьяным сбил женщину на "зебре" в Виннице, взяли под стражу

Уровень алкоголя в организме водителя в десять раз превышал норму.

Винницкий суд избрал меру пресечения активисту "Дорожного контроля" Роману Шиманскому, который пьяным сел за руль и сбил 53-летнюю женщину на пешеходном переходе. ДТП произошло на прошлой неделе.

30-летнего Романа Шиманского только что взяли под стражу на два месяца, сообщает ТСН.

Женщина, ведя велосипед, пересекала проезжую часть по пешеходному переходу, когда водитель "Мерседеса" совершил наезд. На месте ДТП водитель отказался проходить экспресс-тест на алкоголь. Позже у него все же взяли кровь на анализ. По выводам экспертизы, уровень алкоголя в организме Романа Шиманского в десять раз превышал норму.

На видео, снятом свидетелями, видно: удар был такой силы, что с пострадавшей слетела обувь, а велосипед смяло. Женщину с многочисленными переломами и черепно-мозговой травмой госпитализировали в реанимацию.

Несколько дней ее не могли узнать, потому что никто из родственников не пришел. Только позже женщину удалось идентифицировать – это 53-летняя Ирина Герсак. Женщина пробыла в коме несколько дней и умерла, не приходя в сознание.

У погибшей дома остался тяжело больной муж, за которым она ухаживала, на суд у него не было возможности прийти.

Сам Роман Шиманский просил не брать его под стражу, потому что сам страдает сахарным диабетом и хочет похоронить женщину, которая погибла в аварии. Однако суд полностью удовлетворил ходатайство прокурора.

Будет ли подавать апелляцию, адвокат потерпевшего пока не определился.

В общественной организации "Дорожный контроль" подтвердили, что Шиманский - их активист, но добавили, что нарушителя уже вроде бы исключили.

"Дорожный контроль" – это основанная в 2011 году общественная организация. Своей целью активисты называли борьбу с правонарушениями действующей в то время украинской милиции. Их методы борьбы – видеофиксация правонарушений правоохранителей с последующей выкладкой видеозаписей на видеохостинге Youtube. Изложенные материалы используются в качестве доказательств противоправных действий при подаче жалоб и судебных исков против нарушителей.

Напомним, с 17 марта в Украине начали действовать новые штрафы за нарушение ПДД, и усилилась ответственность за вождение в нетрезвом состоянии. Теперь минимальное наказание для водителей, садящихся за руль в состоянии опьянения – 17 тыс. грн (ранее 10,2 тыс. грн). А если водителя дважды поймали пьяным в течение одного года, то его лишат прав на 10 лет со штрафом 51 тыс. грн или арестуют на 15 суток с конфискацией автомобиля.

Ранее Апелляционный суд почти в десять раз увеличил залог водителю, который под наркотиками сбил двух подростков на переходе в Харькове.

22 ноября суд во Львове арестовал без права залога водителя маршрутки, сбившего двух монахинь на переходе в центре Львова и скрывшегося с места ДТП. Тело одной из пострадавших автобус протащил семь километров по улицам города.