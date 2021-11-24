Ford тестирует новый кроссовер

Компания Ford начала тестировать на дорогах общего пользования обновленный компактный кроссовер Ford Escape. Фотошпионы уже сфотографировали его и разместили фотографии в Сети.

Ford тестирует новый кроссовер

Судя по шпионским фотографиям, у Escape в дизайне изменения будут минимальными. Это не удивительно, учитывая, что Escape текущего, четвертого, поколения появился в 2019 году и еще не успел сильно состариться.

Но конкуренция в сегменте компактных кроссоверов очень большая, поэтому автопроизводителям приходится часто обновлять свои модели.

Обновленный Ford Escape получит новую решетку радиатора, новые фары и задние фонари. Также немного поменяется дизайн бамперов.

Ford тестирует новый кроссовер

Изменения произойдут и в салоне, но они тоже будут небольшими. Возможно, этот кроссовер получит фордовскую систему помощи водителю BlueCruise.

Что же касается линейки двигателей, то про ее обновление ничего пока не сообщалось. Видимо, моторы останутся старые.

Когда Ford представит обновленный Escape – еще официально не известно. По слухам, это произойдет в 2022 году.

Ford тестирует новый кроссовер

Напомним, ранее стало известно, что Ford представил обновленную Fiesta.


Максимов Віталій, Тудей

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